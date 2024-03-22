Китай и Франция давят на Украину, чтобы она отказалась от "списка спонсоров войны", — СМИ

По словам журналистов, Украине, возможно, придется смягчить свою позицию, поскольку ей становится труднее обеспечивать себе уровень поддержки со стороны других стран.

Украина может отказаться от списка физических лиц и компаний, которые были признаны "спонсорами войны". На Киев давят Франция и Китай. Об этом пишет Reuters.

По словам журналистов, Украина также может ликвидировать сайт, где содержится информация о "спонсорах войны", которые ведут бизнес с Россией.

Отмечается, что этот черный список не имеет юридической силы, однако он является важной частью кампании Киева по разоблачению тех, кто помогает Кремлю (например, уплатой налогов) в агрессии против Украины.

Издание пишет, что Украине, возможно, придется смягчить свою позицию, поскольку ей становится труднее обеспечивать себе уровень поддержки со стороны других стран.

В материале говорится, что Китай, который является крупным потребителем украинского зерна, еще в феврале требовал от Украины исключить из списка "спонсоров войны" 14 китайских компаний. Недовольна и Франция, которая хочет, чтобы Киев исключил из списка ритейлеров Auchan и Leroy Merlin.

Более того, по словам журналистов, на Украину также давят Австрия и Венгрия. Поэтому черный список может быть ликвидирован уже в течение нескольких дней.

Ранее сообщалось, что Совет МВФ одобрил транш для Украины на сумму 880 миллионов долларов. По словам главы украинской миссии в МВФ Гэвина Грея, фонд по-прежнему ожидает, что война в Украине завершится к концу 2024 года.

Также напомним, что МВФ предупредил о серьезных проблемах для экономики Украины. Как объяснила глава Международного валютного фонда Кристалина Георгиева, восстановление экономических показателей и дальше будет зависеть от ситуации на фронте.