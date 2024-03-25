Убытки от агрессии РФ: украинцы через "Дію" могут подать заявления на получение компенсации

По информации Министерства юстиции Украины, для регистрации обращения украинцам понадобится Акт от местной власти об обследовании поврежденного или разрушенного жилого недвижимого имущества.

Для украинцев уже в апреле 2024 года откроют доступ к международному Реестру, где граждане смогут регистрировать заявки о возмещении убытков, причиненных в результате российской агрессии. Сделать это можно будет через портал "Дія". Об этом 25 марта сообщила пресс-служба Министерства юстиции Украины.

Отмечается, что сначала обращения от граждан Украины будут формироваться на основании наличия Акта об обследовании поврежденного или разрушенного жилого недвижимого имущества, полученного от местных властей. Со временем планируется сделать возможным подачу заявлений в Реестр убытков даже при условии, если человек не обращался к местным властям.

Впоследствии через "Дію" можно будет подать заявки по:

причиненного вреда жизни и здоровью;

принудительного перемещения и вынужденного переселения;

преступления пыток и сексуального насилия;

других повреждений и нанесенного ущерба.

В будущем заявления о нанесенном ущербе бизнесу и инфраструктуре смогут подать юридические лица и государство.

Международный Реестр убытков: детали

Как пояснил в своем Telegram-канале вице-премьер-министр Украины по инновациям, развитию образования, науки и технологий, министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров, Реестр создали под эгидой Совета Европы в мае прошлого года. На сегодня к Реестру присоединились 43 страны и Евросоюза, среди которых США, Япония и Канада. Главная цель Реестра — зафиксировать все заявления о вреде, который нанесла война, чтобы Россия выплатила Украине и гражданам справедливые репарации.

"Украина с международными партнерами работает над созданием механизма, который конвертирует информацию из Реестра в решение о выплатах компенсации Украине и тем, кто пострадал от войны", — отметил чиновник.

В то же время как рассказал исполнительный директор Реестра убытков, причиненных агрессией РФ против Украины Маркиян Ключковский, ожидается, что в реестре будет более миллиона заявлений от пострадавших украинцев. Благодаря интеграции "Дії" в разветвленную инфраструктуру цифровых сервисов и публичных реестров в Украине облегчит процесс сбора доказательств, которые следует добавить к заявлению.

Напомним, что Украина и международные партнеры уже наработали механизм, который позволит возместить ущерб, нанесенный вооруженной агрессией РФ. По словам министра юстиции Дениса Малюськи, процесс будет состоять из трех этапов. В целом Украина планировала взыскать с России репарации на сумму не менее 300 млрд долларов. Эти деньги — эквивалент замороженных активов Банка РФ в странах "Большой семерки".