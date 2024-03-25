Вслед за Харьковской и Одесской: жителей Хмельницкой области предупредили о возможных отключениях света
Специалисты отметили, что стоит перенести использование энергоемких устройств на ночные часы, а также не включать несколько приборов одновременно.
В Хмельницкой области критически важно уменьшить объем потребления электроэнергии с 08:00 до 11:00 и с 17:00 до 22:00. Пресс-служба облэнерго в Telegram предупредила жителей.
Критически важно, как заявили специалисты, использовать электроэнергию экономно. Электросети работают в аварийном режиме.
Основная просьба — не включать несколько приборов одновременно. По возможности, стоит перенести использование энергоемких устройств на ночные часы. Если уровень нагрузки на электросети будет расти, — энергетики вынуждены будут вводить ограничения.
"Выключайте свет, выходя из комнаты", — заявили энергетики.
Обстрелы Украины и блэкауты
В Укрэнерго предположили, когда Харьков будет со светом. Ситуация с восстановлением электроснабжения в Харькове может улучшиться не раньше, чем через неделю.
22 марта войска РФ атаковали объекты энергетической инфраструктуры в Харькове и регионе. В частности, без электроэнергии остались около 700 тысяч потребителей.
В Одессе и Одесском районе также применяются экстренные отключения. В ДТЭК сообщили, что ночью 25 марта российские оккупанты повредили один из высоковольтных энергообъектов НЭК Укрэнерго. Из-за этого без света остались жители Пересыпского района Одессы.
На территории Одессы сложная ситуация с электроснабжением. Председатель Одесской ОГА Олег Кипер заявил, что горожанам свет будут включать на 2-3 часа. В области сто тысяч абонентов остаются без света.
Напомним, 25 марта в Минобороны заявили, сколько с начала большой войны силы ПВО сбили российских ракет. Военные отметили, что Украине нужно больше средств противовоздушной обороны, поскольку гражданская инфраструктура остается основной целью российских ударов.