Украина получила первый в 2024 году транш от МВФ: как потратят $880 млн

По словам министра финансов Сергея Марченко, поддержка от Международного валютного фонда поможет украинским властям сохранить финансовую стабильность в Украине.

Международный валютный фонд (МВФ) перечислил Украине 880 миллионов долларов финансовой поддержки в рамках Механизма расширенного финансирования (EFF). Об этом написал 26 марта в своем Telegram-канале премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

По его словам, это третий транш помощи, которую Украина получила от организации.

"Средства помогут покрыть приоритетные бюджетные расходы и поддерживать макрофинансовую стабильность", — отметил глава Кабмина.

В то же время министр финансов Сергей Марченко отметил, что благодаря полученной финансовой поддержке украинское правительство сможет и в дальнейшем сохранять финансовую стабильность в стране, что очень важно в условиях полномасштабной войны с Россией.

"После третьего пересмотра мы продолжаем активно работать над внедрением совместно определенных реформ для обеспечения макроэкономической стабильности, укрепления государственного управления, поддержки усилий по восстановлению и, наконец, европейской интеграции Украины", — сказал глава Министертсва финансов.

Соглашение между Украиной и Международным валютным фондом по программе EFF с доступом в размере 15,6 миллиарда долларов было заключено 31 марта 2023 года. Украинское правительство получило политические обязательства от партнеров о предоставлении 122 миллиарда долларов до 2027 года. Ожидается, 5,4 миллиарда долларов Украина получит от МВФ в течение 2024 года.

21 марта, стало известно, что исполнительный совет МВФ одобрил третий пересмотр кредитной программы для Украины и согласовал выделение 880 миллионов долларов. По словам главы украинской миссии МВФ Гэвина Грея Украина выполнила все количественные критерии эффективности для получения новой финансовой помощи.

Напомним, что 14 марта в Национальном банке Украины заявили, что в 2024 году государственный бюджет страны должен получить почти 10 миллиардов долларов внешнего финансирования от международных партнеров. Ранее Фокус писал, что Украина нуждается в более 37 миллиардов долларов внешнего финансирования, чтобы профинансировать расходы государственного бюджета в 2024 году.