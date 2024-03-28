ВС РФ бьют по газохранилищам: Киев уверяет трейдеров, что хранить газ в Украине безопасно, – СМИ

"Укртрансгаз" предлагает европейским трейдерам до 10 миллиардов кубометров газа, или треть всех хранилищ Украины, однако журналисты предполагают, что в этом году в ЕС могут менее охотно использовать украинские хранилища из-за российских атак.

Киев стремится убедить трейдеров из Европейского союза, что хранить топливо в подземных газохранилищах Украины все еще безопасно, несмотря на удары Вооруженных сил Российской Федерации. Об этом пишет Bloomberg.

Сообщается, что европейские страны обычно используют летние месяцы для накопления запасов перед следующим отопительным периодом. По словам генерального директора оператора газохранилища "Укртрансгаз" Романа Малютина, ожидается, что за это время в украинские хранилища будет доставлено до 4 миллиардов кубометров газа.

По данным журналистов, "Укртрансгаз" предлагает иностранным трейдерам до 10 миллиардов кубометров газа, или треть всех хранилищ Украины.

"Хочу подчеркнуть, что ущерб не влияет на наши возможности по закачке газа в подземные хранилища газа", — сказал Малютин в комментарии изданию.

Малютин указал на то, что, несмотря на полномасштабную войну, у оператора хранилища есть более тысячи контрактов, 168 из которых заключены с компаниями-нерезидентами.

По мнению журналистов, в этом году европейские торговцы могут менее охотно использовать хранилища на территории Украины, так как российские оккупанты стремятся наносить по ним удары.

"Воскресная атака усилит эту осторожность. Однако у нас есть достаточный резерв мощностей и мы готовы реагировать", — утверждает гендиректор "Укртрансгаза".

По словам Малютина, у компании есть меры для смягчения последствий в случае нанесения ущерба конкретному объекту. К примеру, газ в определенных хранилищах не связан с конкретными потребителями и фирма рассматривает все свои объекты как один.

Комментируя российскою атаку, Малютин также отметил, что у компании есть время отремонтировать поврежденный объект, "поскольку поврежденное оборудование необходимо только для обеспечения пикового отбора газа, начиная с января следующего года".

Напомним, по данным Оператора ГТС Украины (ОГТСУ) от 28 сентября, с апреля 2023 года 40 иностранных газотрейдеров воспользовались его услугой shorthaul и продолжают транспортировать газ в Украину.

О том, что в Европейском союзе рассматривают возможность хранения своих запасов природного газа в газохранилищах на территории Украины СМИ сообщали в июне 2023 года.