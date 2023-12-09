Подбираем идеальный букет пряностей: какие специи подходят к мясу, птице и рыбе
Хорошо подобранные специи усилят вкус вашего блюда, подчеркнут его выразительнось и создадут невероятный аромат. Рассказываем, как подбирать пряности к разным блюд и счем их лучше сочетать.
Каждый кулинар имеет свой особенный набор секретных добавок, придающих его блюдам уникальный оттенок. О лучших комбинациях специй рассказал веб-портал Оdinfakt.
Мясо, рыба и птица требуют вдумчивого подхода в подборе к ним пряностей. Конечно, в магазинах полно готовых наборов, но многие из содержат избыток соли и консервантов, поэтому намного лучше создать смесь пряностей на свой собственный вкус.
Правильные специи для мяса
Что бы вы ни готовили из мяса, будь-то стейк, котлеты или отбивные – все мясные блюда гармонируют с любыми видами перца:
- черным;
- красным;
- белым;
- зеленым.
Также к мясу хороши:
- паприка;
- сушеный чеснок;
- тмин;
- кориандр;
- тимьян;
- розмарин;
- базилик;
- орегано.
Традиционные восточные пряности – зира, уцхо-сунели, карри, куркума и имбирь – придают мясу характерные ноты и делают его вкус еще богаче. Также к мясу очень хороши майоран и ароматный мускатный орех.
Подходящие специи для рыбы
Если вы собрались жарить или запекать рыбу, попробуйте добавить к ней:
- имбирь;
- горчицу;
- кинзу;
- укроп;
- сушеный чеснок или лук.
Хорошим дополнением к рыбным блюдом станут чабрец и лавровый лист. Разумеется, не стоит забывать о классическом сочетании – лимонный сок и белый перец придают рыбе великолепный аромат и подчеркивают ее вкус.
Идеальные пряности к птице
Курица, как и индейка отлично сочетаются с розмарином и карри, к ним хороши добавки из сушеных овощей:
- пастернака;
- моркови;
- паприки;
- лука;
- чеснока.
Травы придают яркость вкусу птицы – это могут быть тимьян, майоран и орегано.
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