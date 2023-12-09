Зимняя классика: чесночный крем-суп в хлебной тарелке
Ароматный чесночный крем-суп согреет вас даже самым холодным вечером. А подача в хлебной тарелке будет достойна даже хорошего ресторана.
Это традиционное блюдо европейской кухни часто подается в ресторанах и на зимних яркмарках. Если вам хочется горячего семейного ужина и красивого блюда на столе, приготовьте чесночный крем-суп и подайте его в хлебной тарелке. И суп, и хлеб для тарелок готовятся легко и просто. Рецептом чесночного супа-пюре поделился сайт "ЯБ Поїла".
Ингредиенты
Для супа:
- картофель – 4 шт.;
- чеснок – 15 зуб.;
- масло сливочное – 80 г;
- бульон овощной – 1 л;
- сливки – 200 мл;
- соль – по вкусу;
- перец черный молотый – по вкусу;
- зелень для подачи – по вкусу.
Для хлебных тарелок:
- мука пшеничная – 600 г;
- дрожжи живые – 20 г;
- вода теплая – 350 мл;
- соль – 1 ч. л.;
- сахар – 1 ч. л.;
- тмин, кунжут или лен – 1 ч. л. (по желанию).
Приготовление
Шаг 1
Замесите тесто для хлебных тарелок. Возьмите глубокую миску, налейте теплую воду, растворите в ней дрожжи и сахар.
Шаг 2
Просейте в миску муку, добавьте соль и по желанию семена тмина, кунжута или льна. Замесите упругое хлебное тесто, которое практически не липнет к рукам.
Шаг 3
Накройте тесто пищевой пленкой и оставьте в тепле на полчаса.
Шаг 4
Чеснок нарежьте тонкими пластинками.
Шаг 5
Возьмите кастрюлю с толстым дном. На слабом огне растопите сливочное масло. Добавьте чеснок и немного обжарьте.
Шаг 6
Влейте в кастрюлю овощной бульон. По желанию его можно заменить водой или куриным бульоном.
Шаг 7
Нарежьте картофель некрупными кусочками. Добавьте его в кастрюлю и варите до готовности картофеля под крышкой.
Шаг 8
Когда тесто увеличится как минимум в 1,5 раза, выложите его на стол, подпыленный мукой.
Шаг 9
Обомните тесто, отщипните два маленьких кусочка, размером с перепелиное яйцо и скатайте из них шарики. Основную часть теста разделите на две равные части и подкатайте каждую в шар.
Шаг 10
Поместите заготовки хлебных тарелок на противень, застеленный силиконовым ковриком или бумагой для выпечки. Смажьте центр заготовок водой, положите сверху маленькие шарики теста. Накройте заготовки пленкой или полотенцем и дайте расстояться 15-20 минут.
Шаг 11
Готовность теста проверьте "на ямку". Для этого нажмите пальцем на поверхность теста. Образовавшийся след от пальца должен сохраниться. Если тесто поднимается и след не остается – тесто еще не подошло. Если палец при нажатии провалился и заготовка в этом месте осела – тесто перестояло.
Из перестоявшего теста лучше испечь лепешки на сковороде, потому что хлеб как следует не поднимется и будет иметь сильный запах дрожжей.
Если отправить в духовку заготовку, которая как следует не расстоялась, при выпечке может порвать корку, а мякиш будет забитым.
Шаг 12
Пока хлебные тарелки расстаиваются, доведите суп до готовности. Погружным блендером перебейте содержимое кастрюли в пюре.
Шаг 13
Поставьте суп снова на плиту, влейте сливки, посолите и поперчите по вкусу. Перемешайте суп-пюре до однородности, дайте супу закипеть и выключите огонь.
Шаг 14
Разогрейте духовку до 250 градусов. Выпекайте хлеб около 25 минут. Готовность проверяйте деревянной шпажкой: она должна выходить из теста сухой.
Шаг 15
Готовый хлеб вытащите из духовки, снимите с противня и дайте остыть на решетке.
Шаг 16
Аккуратно срежьте "крышку" и удалите мякоть. Ее можно использовать для приготовления котлет или сделать крутоны.
Шаг 18
Разлейте чесночный суп-пюре по хлебным тарелкам, по желанию посыпьте свежей зеленью. Накройте "крышками" и сразу же подавайте. Это очень вкусно!
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