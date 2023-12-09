Зимняя классика: чесночный крем-суп в хлебной тарелке

Ароматный чесночный крем-суп согреет вас даже самым холодным вечером. А подача в хлебной тарелке будет достойна даже хорошего ресторана.

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Это традиционное блюдо европейской кухни часто подается в ресторанах и на зимних яркмарках. Если вам хочется горячего семейного ужина и красивого блюда на столе, приготовьте чесночный крем-суп и подайте его в хлебной тарелке. И суп, и хлеб для тарелок готовятся легко и просто. Рецептом чесночного супа-пюре поделился сайт "ЯБ Поїла".

Ингредиенты

Для супа:

картофель – 4 шт.;

чеснок – 15 зуб.;

масло сливочное – 80 г;

бульон овощной – 1 л;

сливки – 200 мл;

соль – по вкусу;

перец черный молотый – по вкусу;

зелень для подачи – по вкусу.

Для хлебных тарелок:

мука пшеничная – 600 г;

дрожжи живые – 20 г;

вода теплая – 350 мл;

соль – 1 ч. л.;

сахар – 1 ч. л.;

тмин, кунжут или лен – 1 ч. л. (по желанию).

Приготовление

Шаг 1

Замесите тесто для хлебных тарелок. Возьмите глубокую миску, налейте теплую воду, растворите в ней дрожжи и сахар.

Шаг 2

Просейте в миску муку, добавьте соль и по желанию семена тмина, кунжута или льна. Замесите упругое хлебное тесто, которое практически не липнет к рукам.

Шаг 3

Накройте тесто пищевой пленкой и оставьте в тепле на полчаса.

Шаг 4

Чеснок нарежьте тонкими пластинками.

Шаг 5

Возьмите кастрюлю с толстым дном. На слабом огне растопите сливочное масло. Добавьте чеснок и немного обжарьте.

Шаг 6

Влейте в кастрюлю овощной бульон. По желанию его можно заменить водой или куриным бульоном.

Шаг 7

Нарежьте картофель некрупными кусочками. Добавьте его в кастрюлю и варите до готовности картофеля под крышкой.

Шаг 8

Когда тесто увеличится как минимум в 1,5 раза, выложите его на стол, подпыленный мукой.

Шаг 9

Обомните тесто, отщипните два маленьких кусочка, размером с перепелиное яйцо и скатайте из них шарики. Основную часть теста разделите на две равные части и подкатайте каждую в шар.

Шаг 10

Поместите заготовки хлебных тарелок на противень, застеленный силиконовым ковриком или бумагой для выпечки. Смажьте центр заготовок водой, положите сверху маленькие шарики теста. Накройте заготовки пленкой или полотенцем и дайте расстояться 15-20 минут.

Шаг 11

Готовность теста проверьте "на ямку". Для этого нажмите пальцем на поверхность теста. Образовавшийся след от пальца должен сохраниться. Если тесто поднимается и след не остается – тесто еще не подошло. Если палец при нажатии провалился и заготовка в этом месте осела – тесто перестояло.

Из перестоявшего теста лучше испечь лепешки на сковороде, потому что хлеб как следует не поднимется и будет иметь сильный запах дрожжей.

Если отправить в духовку заготовку, которая как следует не расстоялась, при выпечке может порвать корку, а мякиш будет забитым.

Шаг 12

Пока хлебные тарелки расстаиваются, доведите суп до готовности. Погружным блендером перебейте содержимое кастрюли в пюре.

Шаг 13

Поставьте суп снова на плиту, влейте сливки, посолите и поперчите по вкусу. Перемешайте суп-пюре до однородности, дайте супу закипеть и выключите огонь.

Шаг 14

Разогрейте духовку до 250 градусов. Выпекайте хлеб около 25 минут. Готовность проверяйте деревянной шпажкой: она должна выходить из теста сухой.

Шаг 15

Готовый хлеб вытащите из духовки, снимите с противня и дайте остыть на решетке.

Шаг 16

Аккуратно срежьте "крышку" и удалите мякоть. Ее можно использовать для приготовления котлет или сделать крутоны.

Шаг 18

Разлейте чесночный суп-пюре по хлебным тарелкам, по желанию посыпьте свежей зеленью. Накройте "крышками" и сразу же подавайте. Это очень вкусно!

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