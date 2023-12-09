Зимова класика: часниковий крем-суп у хлібній тарілці

Ароматний часниковий крем-суп зігріє вас навіть найхолоднішого вечора. А подача в хлібній тарілці буде гідна навіть хорошого ресторану.

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Цю традиційну страву європейської кухні часто подають у ресторанах і на зимових ярмарках. Якщо вам хочеться гарячої сімейної вечері та красивої страви на столі, приготуйте часниковий крем-суп і подайте його в хлібній тарілці. І суп, і хліб для тарілок готуються легко і просто. Рецептом часникового супу-пюре поділився сайт "ЯБ Поїла".

Інгредієнти

Для супу:

картопля — 4 шт;

часник — 15 зубчиків;

масло вершкове — 80 г;

бульйон овочевий — 1 л;

вершки — 200 мл;

сіль — за смаком;

перець чорний мелений — за смаком;

зелень для подачі — за смаком.

Для хлібних тарілок:

борошно пшеничне — 600 г;

дріжджі живі — 20 г;

вода тепла — 350 мл;

сіль — 1 ч. л.;

цукор — 1 ч. л.;

кмин, кунжут або льон — 1 ч. л. (за бажанням).

Приготування

Крок 1

Замісіть тісто для хлібних тарілок. Візьміть глибоку миску, налийте теплу воду, розчиніть у ній дріжджі та цукор.

Крок 2

Просійте в миску борошно, додайте сіль і за бажанням насіння кмину, кунжуту або льону. Замісіть пружне хлібне тісто, яке практично не липне до рук.

Крок 3

Накрийте тісто харчовою плівкою і залиште в теплі на пів години.

Крок 4

Часник наріжте тонкими пластинками.

Крок 5

Візьміть каструлю з товстим дном. На слабкому вогні розтопіть вершкове масло. Додайте часник і трохи обсмажте.

Крок 6

Влийте в каструлю овочевий бульйон. За бажанням його можна замінити водою або курячим бульйоном.

Крок 7

Наріжте картоплю невеликими шматочками. Додайте її в каструлю і варіть до готовності картоплі під кришкою.

Крок 8

Коли тісто збільшиться щонайменше в 1,5 раза, викладіть його на стіл, припорошений борошном.

Крок 9

Обімніть тісто, відщипніть два маленькі шматочки, розміром із перепелине яйце, і скачайте з них кульки. Основну частину тіста розділіть навпіл і підкачайте кожну в кулю.

Крок 10

Помістіть заготовки хлібних тарілок на деко, застелене силіконовим килимком або папером для випічки. Змастіть центр заготовок водою, покладіть зверху маленькі кульки тіста. Накрийте заготовки плівкою або рушником і дайте вистоятися 15-20 хвилин.

Крок 11

Готовність тіста перевірте тестом "на ямку". Для цього натисніть пальцем на поверхню тіста. Слід від пальця, що утворився, має зберегтися. Якщо тісто піднімається і слід не залишається — тісто ще не підійшло. Якщо палець під час натискання провалився і заготовка в цьому місці осіла — тісто перестояло.

З тіста, що перестояло, краще спекти коржі на сковороді, бо хліб як слід не підніметься і матиме сильний запах дріжджів.

Якщо відправити в духовку заготовку, що як слід не вистоялася, під час випікання може порвати кірку, а м'якуш буде забитим.

Крок 12

Поки хлібні тарілки вистоюються, доведіть суп до готовності. Занурювальним блендером перебийте вміст каструлі в пюре.

Крок 13

Поставте суп знову на плиту, влийте вершки, посоліть і поперчіть за смаком. Перемішайте суп-пюре до однорідності, дайте супу закипіти і вимкніть вогонь.

Крок 14

Розігрійте духовку до 250 градусів. Випікайте хліб близько 25 хвилин. Готовність перевіряйте дерев'яною шпажкою: вона має виходити з тіста сухою.

Крок 15

Готовий хліб витягніть із духовки, зніміть із дека і дайте охолонути на решітці.

Крок 16

Акуратно зріжте "кришку" і видаліть м'якуш. Його можна використовувати для приготування котлет або зробити крутони.

Крок 18

Розлийте часниковий суп-пюре по хлібних тарілках, за бажанням посипте свіжою зеленню. Накрийте "кришками" й одразу ж подавайте. Це дуже смачно!

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