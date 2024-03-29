Вкусный суп у папы: огуречник постный (видео)

Заметьте: огурцы для рассольника всегда должны быть квашеными или маринованными без уксуса.

Огуречник — первое блюдо, сваренное с солеными огурцами. Оно считается одним из старинных украинских блюд. По легенде, его готовили еще во времена Киевской Руси. Огуречник имеет традиционный кисло-соленый, но нежный вкус. Суп получается одновременно сытным и легким. Предлагаем вам один из вариантов приготовления этого наслаждения.

Ингредиенты:

корень сельдерея — 100 г;

лук — 2 шт.;

морковь — 1 шт.;

перловая крупа — 100 г;

картофель средний — 4 шт.;

квашеные огурцы крупные — 3 шт.;

копченая паприка;

соль, перец — по вкусу;

лавровый лист.

В кастрюлю выкладываем нарезанный крупными кусками корень сельдерея, целый лук и морковь, лавровый лист, перловую крупу (предварительно замоченную), заливаем все водой и ставим вариться на медленный огонь. Тем временем нарезаем картофель, огурцы и лук.

Когда бульон закипел, солим его. Оставляем вариться 40 минут, а затем добавляем в него картофель, а вот лук, сельдерей, морковь и лавровый лист наоборот — выбираем из ухи.

Отваренную морковь нарезаем и добавляем обратно в бульон. Лук пассеруем до золотистого цвета, добавляем к нему копченую паприку, доводим до готовности и добавляем в бульон.

Затем добавляем квашеные огурцы и еще немного варим. Для того, чтобы огуречник был более квасным, можем добавить к нему немного рассола из этих огурцов. Очень вкусно со сметаной.

Маленькие хитрости вкусного огуречника

Если в бульон добавляется рассол, его лучше отдельно прокипятить, а затем процедить.

Огурцы должны быть квашеными или же маринованными без уксуса.

Перловку, рис или фасоль лучше сварить заранее и отдельно. Тогда суп получится прозрачным, а время приготовления сократится.

Осторожнее с солью! Не стоит сыпать ее в бульон при варке мяса. Лучше досолить блюдо после добавления огурцов, ведь они также частично подсолят его.

Огуречник будет вкуснее, если несколько часов настоится.

Фото: pexels.com

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