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Еда

Вкусный суп у папы: огуречник постный (видео)

рассольник или огуречник, первое блюдо, украинская кухня, национальные блюда, квашеные огурцы, украинская кухня
Фото: pexels.com | Главный ингредиент огуречника — это соленые или квашеные огурцы

Заметьте: огурцы для рассольника всегда должны быть квашеными или маринованными без уксуса.

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Огуречник — первое блюдо, сваренное с солеными огурцами. Оно считается одним из старинных украинских блюд. По легенде, его готовили еще во времена Киевской Руси. Огуречник имеет традиционный кисло-соленый, но нежный вкус. Суп получается одновременно сытным и легким. Предлагаем вам один из вариантов приготовления этого наслаждения.

Ингредиенты:

  • корень сельдерея — 100 г;
  • лук — 2 шт.;
  • морковь — 1 шт.;
  • перловая крупа — 100 г;
  • картофель средний — 4 шт.;
  • квашеные огурцы крупные — 3 шт.;
  • копченая паприка;
  • соль, перец — по вкусу;
  • лавровый лист.

В кастрюлю выкладываем нарезанный крупными кусками корень сельдерея, целый лук и морковь, лавровый лист, перловую крупу (предварительно замоченную), заливаем все водой и ставим вариться на медленный огонь. Тем временем нарезаем картофель, огурцы и лук.

Когда бульон закипел, солим его. Оставляем вариться 40 минут, а затем добавляем в него картофель, а вот лук, сельдерей, морковь и лавровый лист наоборот — выбираем из ухи.

Отваренную морковь нарезаем и добавляем обратно в бульон. Лук пассеруем до золотистого цвета, добавляем к нему копченую паприку, доводим до готовности и добавляем в бульон.

Затем добавляем квашеные огурцы и еще немного варим. Для того, чтобы огуречник был более квасным, можем добавить к нему немного рассола из этих огурцов. Очень вкусно со сметаной.

Маленькие хитрости вкусного огуречника

  • Если в бульон добавляется рассол, его лучше отдельно прокипятить, а затем процедить.
  • Огурцы должны быть квашеными или же маринованными без уксуса.
  • Перловку, рис или фасоль лучше сварить заранее и отдельно. Тогда суп получится прозрачным, а время приготовления сократится.
  • Осторожнее с солью! Не стоит сыпать ее в бульон при варке мяса. Лучше досолить блюдо после добавления огурцов, ведь они также частично подсолят его.
  • Огуречник будет вкуснее, если несколько часов настоится.
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Фото: pexels.com
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