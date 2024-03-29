Вкусный суп у папы: огуречник постный (видео)
Заметьте: огурцы для рассольника всегда должны быть квашеными или маринованными без уксуса.
Огуречник — первое блюдо, сваренное с солеными огурцами. Оно считается одним из старинных украинских блюд. По легенде, его готовили еще во времена Киевской Руси. Огуречник имеет традиционный кисло-соленый, но нежный вкус. Суп получается одновременно сытным и легким. Предлагаем вам один из вариантов приготовления этого наслаждения.
Ингредиенты:
- корень сельдерея — 100 г;
- лук — 2 шт.;
- морковь — 1 шт.;
- перловая крупа — 100 г;
- картофель средний — 4 шт.;
- квашеные огурцы крупные — 3 шт.;
- копченая паприка;
- соль, перец — по вкусу;
- лавровый лист.
В кастрюлю выкладываем нарезанный крупными кусками корень сельдерея, целый лук и морковь, лавровый лист, перловую крупу (предварительно замоченную), заливаем все водой и ставим вариться на медленный огонь. Тем временем нарезаем картофель, огурцы и лук.
Когда бульон закипел, солим его. Оставляем вариться 40 минут, а затем добавляем в него картофель, а вот лук, сельдерей, морковь и лавровый лист наоборот — выбираем из ухи.
Отваренную морковь нарезаем и добавляем обратно в бульон. Лук пассеруем до золотистого цвета, добавляем к нему копченую паприку, доводим до готовности и добавляем в бульон.
Затем добавляем квашеные огурцы и еще немного варим. Для того, чтобы огуречник был более квасным, можем добавить к нему немного рассола из этих огурцов. Очень вкусно со сметаной.
Маленькие хитрости вкусного огуречника
- Если в бульон добавляется рассол, его лучше отдельно прокипятить, а затем процедить.
- Огурцы должны быть квашеными или же маринованными без уксуса.
- Перловку, рис или фасоль лучше сварить заранее и отдельно. Тогда суп получится прозрачным, а время приготовления сократится.
- Осторожнее с солью! Не стоит сыпать ее в бульон при варке мяса. Лучше досолить блюдо после добавления огурцов, ведь они также частично подсолят его.
- Огуречник будет вкуснее, если несколько часов настоится.
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