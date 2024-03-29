Добрий суп від тата: огірочник пісний (відео)
Зауважте: огірки для огірочника завжди мають бути квашеними або ж маринованими без оцту.
Огірочник — перша страва, зварена із солоними огірками. Вона вважається однією зі старовинних українських страв. За легендою, її готували ще за часів Київської Русі. Огірочник має традиційний кисло-солоний, але ніжний смак. Суп виходить одночасно ситним і легким. Пропонуємо вам один з варіантів приготування цієї насолоди.
Інгредієнти:
- корінь селери — 100 г;
- цибуля — 2 шт.;
- морква — 1 шт.;
- перлова крупа — 100 г;
- картопля середня — 4 шт.;
- квашені огірки великі — 3 шт.;
- копчена паприка;
- сіль, перець — за смаком;
- лавровий лист.
У каструлю викладаємо нарізаний великими шматками корінь селери, цілу цибулю та моркву, лавровий лист, перлову крупу (попередньо замочену), заливаємо все водою і ставимо варитись на повільний вогонь. Тим часом нарізаємо картоплю, огірки та цибулю.
Коли бульйон закипів, солимо його. Залишаємо варитися 40 хвилин, а потім додаємо до нього картоплю, а от цибулю, селеру, моркву та лавровий лист навпаки — вибираємо з юшки.
Відварену моркву нарізаємо та додаємо назад у бульйон. Цибулю пасеруємо до золотавого кольору, додаємо до неї копчену паприку, доводимо до готовності та додаємо у бульйон.
Потім додаємо квашені огірки і ще трохи варимо. Для того, аби огірочник був кваснішим, можемо додати до нього трохи розсолу з цих огірків. Надзвичайно смакує зі сметаною.
Маленькі хитрощі смачного огірочника
- Якщо в бульйон додається розсіл, його краще окремо прокип'ятити, а потім процідити.
- Огірки повинні бути квашеними або ж маринованими без оцту.
- Перловку, рис або квасолю краще зварити заздалегідь і окремо. Тоді суп вийде прозорим, а час приготування скоротиться.
- Обережніше з сіллю! Не варто сипати її у бульйон при варінні м'яса. Краще досолити страву після введення огірків, адже вони також частково підсолять її.
- Огірочник буде смачнішим, якщо декілька годин настоїться.
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