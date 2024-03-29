Добрий суп від тата: огірочник пісний (відео)

Зауважте: огірки для огірочника завжди мають бути квашеними або ж маринованими без оцту.

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Огірочник — перша страва, зварена із солоними огірками. Вона вважається однією зі старовинних українських страв. За легендою, її готували ще за часів Київської Русі. Огірочник має традиційний кисло-солоний, але ніжний смак. Суп виходить одночасно ситним і легким. Пропонуємо вам один з варіантів приготування цієї насолоди.

Інгредієнти:

корінь селери — 100 г;

цибуля — 2 шт.;

морква — 1 шт.;

перлова крупа — 100 г;

картопля середня — 4 шт.;

квашені огірки великі — 3 шт.;

копчена паприка;

сіль, перець — за смаком;

лавровий лист.

У каструлю викладаємо нарізаний великими шматками корінь селери, цілу цибулю та моркву, лавровий лист, перлову крупу (попередньо замочену), заливаємо все водою і ставимо варитись на повільний вогонь. Тим часом нарізаємо картоплю, огірки та цибулю.

Коли бульйон закипів, солимо його. Залишаємо варитися 40 хвилин, а потім додаємо до нього картоплю, а от цибулю, селеру, моркву та лавровий лист навпаки — вибираємо з юшки.

Відварену моркву нарізаємо та додаємо назад у бульйон. Цибулю пасеруємо до золотавого кольору, додаємо до неї копчену паприку, доводимо до готовності та додаємо у бульйон.

Потім додаємо квашені огірки і ще трохи варимо. Для того, аби огірочник був кваснішим, можемо додати до нього трохи розсолу з цих огірків. Надзвичайно смакує зі сметаною.

Маленькі хитрощі смачного огірочника

Якщо в бульйон додається розсіл, його краще окремо прокип'ятити, а потім процідити.

Огірки повинні бути квашеними або ж маринованими без оцту.

Перловку, рис або квасолю краще зварити заздалегідь і окремо. Тоді суп вийде прозорим, а час приготування скоротиться.

Обережніше з сіллю! Не варто сипати її у бульйон при варінні м'яса. Краще досолити страву після введення огірків, адже вони також частково підсолять її.

Огірочник буде смачнішим, якщо декілька годин настоїться.

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