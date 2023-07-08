"США уверены в действиях ВСУ": военный эксперт о том, почему Украине передадут кассетные снаряды

В США согласовали поставку Украине оружия, запрещенного в более чем 100 странах. Кассетные боеприпасы, которыми РФ не раз обстреливала украинские территории, теперь будут и у ВСУ. Фокус спросил у военного эксперта Александра Коваленко, почему Белый дом принял такое непростое решение.

В новый пакет военной помощи от США войдут и ранее не поставляемые Украине боеприпасы — кассетные. Согласно Конвенции по кассетным боеприпасам, такое оружие запрещено к использованию, накоплению, производству и передаче его на вооружение. Договор о запрете подписали 111 стран, среди них нет США, Украины и России.

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан объяснил, что в Вашингтоне прекрасно понимают, что кассетные снаряды опасны для гражданского населения, поэтому так долго не могли решится на поставку этого оружия. Но в тоже время он заверил, что Украина взяла на себя письменные обязательства, что будет разумно использовать кассетные бомбы, чтобы свести к минимуму риски для гражданского населения.

Военный эксперт, координатор группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко считает, что вместе с кассетными боеприпасами Украина получит и порцию критики. Особенно от тех, стран, которые имеют достаточно серьезное российское лобби в своем составе как политическое, так и экспертное, и журналистское.

Германия уже высказалась против отправки кассетных боеприпасов в Украину. Министр иностранных дел Анналена Бербок сообщила, что они как страна-подписант Конвенции не одобряют передачу такого оружия.

"Именно из-за существующей Конвенции, США долгое время и не принимали решения о передаче кассетных боеприпасов Украине. Российская армия постоянно применяет эти снаряды — это одни из основных элементов, который позволяет увеличить эффективность российских реактивных систем залпового огня, таких как "Град", "Смерч", "Ураган". Они абсолютно не высокоточные, и чтобы как-то увеличить их эффективность применения, преимущественно еще с советских времен, используют кассетные боевые части", — объясняет Фокусу Коваленко.

Армия РФ применяет эти снаряды в том числе и в жилых районах, а учитывая, что большое количество кассетных боеприпасов не разрываются сразу, а остаются в земле фактически как мины медленного действия — это несет большую опасность для мирного населения как сейчас, так и в будущем.

"За весь период полномасштабного вторжения, украинской армией были продемонстрированы высокоточные атаки именно по позициям оккупантов. Не было случаев, когда ВСУ применяли артиллеристский шквал без разбору где-то по населенному пункту. И именно поэтому напрашивается вывод, что даже кассетные снаряды мы будем применять исключительно по российским войскам, а не в жилых районах". — говорит эксперт.

К таким выводам пришли и в США и решили передать такого рода оружие, считает Коваленко. По его словам, сейчас у Украины есть дефицит боекомплектов и боеприпасов, и поставка кассетных снарядов — это промежуточный момент перед поставками других артиллеристских снарядов.

"Конечно, можно было передать ракеты ATACMS, которые давно уже запрашивает Украина, но тут есть нюанс. Нет серийного производства этих ракет, в 2015 году их было 4000, часть из которых проходила модернизацию. Например, нам передадут 100 ракет и 20 из них собьют оккупанты, а это уже не хорошая реклама для оружия. Patriot, сбивающий баллистические ракеты, Javelin, уничтожающий современные российские танки, "Брэдли", подрывающийся на мине, попадающий под обстрел, но при этом сохраняющий жизнь всего экипажа — это хорошие рекламы. А сбитые 20 из 100 ракет ATACMS могут быть плохой рекламой. Мне кажется именно поэтому пока передача таких ракет не реализовалась", — считает эксперт.

По мнению Коваленко, кассетные боеприпасы способны повлиять на боевые действия на линии фронта, увеличить эффективность украинских сил обороны, но говорить о том, что это станет неким переломным моментом пока рано.

Напомним, спикер Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова отреагировала на передачу Украине кассетных боеприпасов. По ее словам, применение такого оружия — военное преступление. При этом Захарова почему-то забыла, что Вооруженные силы РФ применяют кассетные боеприпасы в Украине с самого начала вторжения.