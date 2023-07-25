Грязная бомба на юге или подрыв ЗАЭС: как Россия ответит на третий удар по Крымскому мосту

Нанести значительные повреждения мосту через Керченский пролив реально. ВСУ нужно занять оккупированные районы Запорожской области и разместить необходимое вооружение. Фокус разбирался в возможном ответе России на атаки по переправе и насколько вероятна ядерная провокация.

Министр обороны Украины Алексей Резников 25 июля предупредил оккупантов о новых ударах по Керченском мосту и вражеским объектам во временно оккупированному Крыму.

Уничтожение целей на полуострове уменьшит способность ВС РФ воевать против Украины и поможет спасти жизни украинцев, уверен министр.

Разрушение линий снабжения врага, по оценкам Резникова, вполне нормальная военная тактика. Российские солдаты недополучат боеприпасы, топливо и прочие вещи.

Попытки разрушения Крымского моста и ответы ВС РФ

Первый взрыв на Крымском мосту произошел 8 октября прошлого года. Тогда взорвался грузовик, упал автомобильный пролет, а на железнодорожной части загорелась цистерна с топливом. После этого ВС РФ устроили 10 октября массированный удар по Украине. Более 80 ракет летели в центр Киева и другим городам Украины, что привело к жертвам среди мирного населения.

Во Львовской, Полтавской, Сумской, Харьковской и Тернопольской областях были попадания в объекты энергоинфраструктуры, люди остались без электричества.

Вторая попытка атаки на Крымский мост в ночь на 17 июля повредила два пролета. Россия в этот день вышла из Черноморской зерновой инициативы и атаковала портовую инфраструктуру на юге Украины. Опрошенные Фокусом эксперты полагают, что удары по Одессе и Николаеву не связаны с событиями на Крымском мосту.

Удар по Керченскому мосту не остановит и не поменяет планы армии России, считает военный эксперт и экс-командующий аэромобильными (Десантно-штурмовыми) войсками Украины Иван Якубец.

"Война и без этого развивалась. Цели недавних ударов по портам на юге — блокировка зернового коридора и портов, навредить экономически. Идет война, поэтому не надо за каждое действие ждать ответ", — убежден он.

По мнению полковника, если ВСУ взялись бить по Крымскому мосту, его нужно полностью уничтожить. Каким образом это можно сделать, он не уточнил.

Грязные бомбы или провокации на ЗАЭС

Удар по Крымскому мосту стал спусковым крючком для Кремля, чтобы осуществить ранее запланированные удары по портам Украины в Черном море в Одесской и Николаевской областях. Россия все равно будет терроризировать украинцев, даже если удары по Крымскому мосту и складам боеприпасов на полуострове прекратятся, считает военный эксперт Павел Нарожный.

"Ракетные атаки по Украине могут привязать и к другой ситуации — выступлению [президента Украины Владимира] Зеленского в ООН или встрече представителей стран НАТО ", — заметил он.

Существенное повреждение автомобильной и железнодорожных частей моста, по оценкам Нарожного, может привести к провокации на ЗАЭС или использованию оружия массового поражения.

"Гипотетический сценарий: взрыв грязной бомбы в Херсонской или Запорожской областях. Напасть на новые территории не позволит отсутствие наступательного потенциала. На Купянском направлении им тяжело маневрировать при наличии 100 тысяч солдат. Удар по Сумской или Харьковской областям потребует отправки резервов с юга или самой России", — рассказал специалист.

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко считает что российская армия все показала еще 24 февраля 2022 года, когда запустила по Украине порядка 160 ракет. Худшим сценарием станет запуск тактического ядерного оружия.

"Смогут ли россияне выпустить 170 ракет? Если да, то можно считать это эскалацией. Разрушение Крымского моста не вызовет существенных обострений. Мы помним ракетные удары по Киеву в мае. Ядерное оружие РФ никогда не применит, ВСУ могут бить по мосту, по объектам в Крыму и не только", — сказал аналитик.

Значительные повреждения Крымскому мосту реально причинить, если ВСУ продвинутся на юге. Необходимое для этого оборудование можно подогнать в освобожденные районы Запорожской области, уверен эксперт.

Напомним, что утром 25 июля в Крыму слышали взрывы. В соцсетях писали об атаке полуострова якобы британскими ракетами Storm Shadow.

Глава оккупационной власти Крыма Сергей Аксенов 24 июля рассказывал о взрывах в Джанкойском районе. В тот день беспилотники ударили по складу боеприпасов.