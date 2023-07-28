Россия уничтожает порты: усложнят ли ракеты ВС РФ логистику ВСУ на западе Украины

Защитить морские порты Украины могли бы истребители F-16, но в ближайшей перспективе союзники их не отправят. А тем временем, военные эксперты предупреждают: следующая вероятная цель ВС РФ — крупные железнодорожные узлы на западе страны и мосты через реки.

Украинское командование признало нехватку систем противоракетной и противовоздушной обороны (ПВО и ПРО) для противодействия ударам армии России по портам на юге. Через два-три месяца обстрелов в Украине просто не останется портов, заявила пресс-секретарь Южного командования ВСУ Наталья Гуменюк.

Удары по крупному порту в Одессе и другим городам на юге Москва активизировала после выхода из черноморской инициативы, по которому экспортировали около 33 миллиона тонн зерна в год.

Гуменюк считает, что защитить порты могут американские истребители F-16, способные поражать российские системы вооружения и корабли-ракетоносители. Российская армия каждый раз совершенствует тактику и не останавливает обстрелы. Одновременно запускаются крылатые, гиперзвуковые и противокорабельные ракеты, указала Гуменюк.

"Они хотят господствовать в Черном море, иметь монополию на экспорт зерна. Украину хотят убрать с рынка как страну, способную прокормить мир", — добавила она.

Поставка вооружения не только по ж/д сообщениям

В случае уничтожения портов на юге следующей целью могут стать крупные железнодорожные узлы на Западе Украины и мосты через речки. ВС РФ будут и далее стараться лишить возможности привозить оружие для ВСУ из других стран.

Полковник запаса, экс-спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев в общении с Фокусом акцентирует внимание на кратном усилении возможностей украинских сил ПВО и ПРО. Проблема в том, что лишних систем на Западе нет, а брать у производителей — весьма тяжелая схема. Производство вооружения занимает несколько месяцев.

"Украинская система железных дорог сильно разветвлена. У России должен быть не просто большой, а огромный ресурс ракет разных типов для масштабных атак. Генштаб ВСУ знает об угрозах мостам через Днепр, поэтому они под охраной", — отметил военный.

Селезнев сомневается, знают ли ВС РФ про другие варианты поставки вооружений, кроме железнодорожного. Автомобильная сеть в Украине не менее развита, а ракеты до Западной Украины в принципе плохо долетают.

"Не припомню случаев, чтобы россияне атаковали автомобильные дороги. Поймать колоны с военной техникой на дороге — это искать иголку в стоге сена. Если бы армия РФ свободно залетала в воздушное пространство Украины, тогда проблем было бы больше", — добавил эксперт.

Кроме этого, работа по планированию и усовершенствованию логистической системы ВСУ идет постоянно, заметил военный эксперт Института Евро-Атлантического сотрудничества Игорь Козий.

Сведения о техническом тыловом обеспечении засекречены, но российская разведка будет пробовать узнать их, говорит он.

"Наши контрразведчики тоже не спят. Порты — это мишени, но есть и приграничные территории. Румыния, Молдова, Болгария. Можно использовать порты этих стран в случае критической ситуации", — объяснил он Фокусу.

Напомним, что России обещали "серьезную реакцию" в случае возможных атак на корабли, вовлеченных в "зерновую сделку" государств. Сейчас в Черном море есть суда из каждого уголка мира, отметили в Госдепе США.

Российские военные, по сведениям британского представителя в ООН Барбары Вудворд, заминировали подходы к украинским портам в Черном море.

Фокус также писал, что Одесский морской порт не защитят советские системы ПВО С-300 и ЗРК "Бук". Ракеты для данного вооружения производит Россия.