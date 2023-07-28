Невыездные депутаты. В Госпогранслужбе рассказали могут ли чиновники выезжать за границу

Депутат Алексей Гончаренко продолжает сообщать о нарушении прав и свобод в отношении народных избранников. По его словам, всем депутатам отменили командировки за границу и таким образом фактически запретили покидать территорию Украины. Фокус искал официальное подтверждение этой информации и в Верховной Раде, и в Госпогранслужбе.

Вот уже несколько дней как народный депутат от фракции "Европейской Солидарности" Алексея Гончаренко через свой Telegram-канал сообщает о радикальных мерах принятых в отношении политиков. Сначала нардеп говорил, что пограничным службам разослали указание о запрете на свободный выезд за границу всех чиновников и депутатов. Каждого, кто будет пытаться покинуть Украину во время войны, будут останавливать и ожидать решения из Офиса президента. По словам Гончаренко, Андрей Ермак лично в телефонном режиме разрешает или блокирует выезд чиновников и депутатов.

Сегодня, 28 июля, нардеп сообщил, что всем народным избранникам отменили командировки, а новые — не подписывают. Фокус спросил у Гончаренко есть ли официальное подтверждение его словам — документы или распоряжения.

"Никаких официальных документов нет, ведь в таком случае это бы подтверждало нарушение закона и Конституции Украины. Просто отменили всем командировки и новые не подписывают, это тоже незаконно, но вам никто об этом прям не скажет", — сказал Гончаренко Фокусу.

Спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко в разговоре с Фоксом подчеркнул, что норма по пропуску через границу не менялась. И как раньше меры пограничного контроля проходят в соответствии с действующим законодательством, в том числе и с правилами, установленными на период действия военного положения и отраженными в Постановлении правительства.

"Это касается всех категорий, отраженных в этих Правилах, в том числе и должностных лиц, госслужащих и нардепов. Все должны соответствовать условиям пересечения границы. В случае если лица из разных категорий не соответствуют условиям пересечения границы им будет отказано в пропуске через границу", — говорит Демченко.

На вопрос, получали ли пограничники какие-то указания о запрете депутатов на свободный выезд за границу, спикер лишь предложил попросить Гончаренко доказать свои слова.

"В том то и суть — пограничники могут разрешить выезд если у политика будет разрешение на командировку, а командировки все отменили. То есть вроде и не запрещали, но все равно лишили возможности выезда", — говорит нардеп.

Один из помощников главы Комитета по национальной безопасности, обороне и разведке ВРУ, нардепа от "Слуги народа" Александра Завитневича сообщил Фокусу, что никаких официальных документов об отмене командировок депутатов в Верховную Раду не приходило.

Депутаты под присмотром

В свете недавнего скандала с Аристовым, теперь действительно все депутаты могут быть под пристальным присмотром и даже иметь негласный запрет на выезд.

Напомним, 25 июля стало известно, что заместитель главы комитета Верховной Рады Украины по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Юрий Аристов в начале июля отправился в рабочую командировку в Литву на встречу с коллегами. В Вильнюсе он законно пробыл три дня. А затем дистанционно открыл больничный в Киеве и полетел вместе с супругой и детьми отдыхать на Мальдивы.

При этом глава комитета Александр Завитневич не знает, как его заместитель попал на Мальдивы.

"Человек оказался за границей, его дальнейшие действия мы не контролируем. Я членов комитета заранее предупреждаю, чтобы они следили за днями командировок. Иногда бывают проблемы с пересадками на транспорте. Например, поездка в США занимает более 2 дней", — объяснил он.

Также Фокус писал 26 июля, что нардеп Юрий Аристов может попасть в армию после сложения депутатских полномочий. Политик подал в Верховную Раду соответствующее заявление 25 июля.