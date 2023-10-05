"Слуга народа" исключает депутатов, которые создают плохой имидж партии", — Александр Корниенко о работе ВР

Из-за отдыха на Мальдивах или Таиланде во время войны, народные депутаты неоднократно оказывались в скандалах, но системы наказания для них нет. Политическую ответственность политики почувствуют только во время выборов, до которых еще далеко, рассказал Фокусу первый заместитель председателя ВР Александр Корниенко.

Во время большой войны народные депутаты Украины неоднократно оказывались в громких скандалах. Некоторые политики были вынуждены сложить мандат из-за общественного возмущения. В частности экс-депутат ВР Юрий Аристов, который во время войны в виде командировки улетел в отпуск на Мальдивы, а также экс-нардеп Андрей Холодов, который якобы по семейным обстоятельствам полгода не посещал заседания Верховной Рады и находился за границей. Некоторые народные избранники лишились членства в партии президента — в частности, мажоритарщик Николай Тищенко из-за поездки в Таиланд.

Фокус спросил первого заместителя председателя Верховной Рады Александра Корниенко, изменились ли наказания для нардепов, которые оказываются в скандалах.

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"К сожалению, нет системы наказания нардепов, кроме политической ответственности перед обществом. Но для этого надо ждать выборов. В условиях войны, когда выборы невозможно провести, мы можем только обращаться к личной ответственности. Время от времени это работает. Есть экс-депутаты Аристов и Холодов, которые сложили мандат, когда к ним были вопросы со стороны общества. Есть депутаты, которые находятся под антикоррупционными расследованиями, но не считают нужным складывать мандаты — это их выбор", — рассказал Корниенко Фокусу.

По словам первого заместителя председателя ВР, прямых нарушителей Конституции, Верховная Рада лишила мандата — речь идет о депутатах, которые имели другое гражданство, кроме украинского. А также СН исключила из партии тех, кто создает плохой имидж. Других рычагов влияния на нардепов в Верховной Раде нет.

"Конечно, мы должны увеличивать общественное давление с разных сторон. "Слуга народа" исключает депутатов, которые создают плохой имидж партии власти, или снимают с руководящих должностей. Это тот минимум, на который можем рассчитывать, чтобы показать, что мы больше не отвечаем за этого человека, он сам по себе", — добавил Корниенко.

О том какой будет государственный строй Украины после победы, хватит ли нашей стране сил на длительную войну и могут ли западные партнеры прекратить поддержку — все эти и другие вопросы Фокус задал первому заместителю председателя Верховной Рады Александру Корниенко в эксклюзивном интервью "Усиливать парламент, или президента — решать обществу после войны".

Напомним, в Украине некоторые декларации уже появились в открытом доступе, но часть е-деклараций все равно останется закрытой для общества. Причина, как заявил представитель президента в Верховной Раде Федор Вениславский — война.

Также Фокус писал, что в центре скандала оказался нардеп Артем Дмитрук, которого 16 ноября 2021 года исключили из фракции "Слуга народа", и его коллега тоже нардеп от "Слуги народа" Александр Куницкий — 5 октября в Киеве они избили парня.