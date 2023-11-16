Проведут выборы и ликвидируют ТЦК: эксперт объяснил, каким будет 2024 год для Украины (видео)

Эксперт Игорь Чаленко напомнил, что в Конституции Украины нет прямого запрета проводить выборы президента. Поэтому выборов в Верховную Раду, по его мнению, не будет, но переизбрание главы государства — возможно.

В украинском обществе отмечают определенные негативные настроения, связанные с вопросами обороноспособности страны и мобилизации. Также на людей продолжает действовать российская пропаганда и спецслужбы. Властям придется решать эти проблемы в 2024 году. В частности, принимать решение о существовании Территориальных центров комплектования и о митингах, на которые могут собираться украинцы. О том, каким будет новый год для Украины, рассказал глава Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко во время интервью Фокусу.

Чаленко перечислил вызовы, которые ожидают украинцев в 2024 году. Вспомнил о скандалах с ТЦК, которые происходят на западе Украины и в Одессе, об экономических и оборонных проблемах, о влиянии российских спецслужб — все это "расшатывает ситуацию". В РФ, пояснил, выделяют специальные средства, чтобы будоражить украинцев.

"Есть информация, что на сегодня российская пропаганда, их спецслужбы выделяют все больше средств, чтобы социально-экономические проблемы выводить в абсолют и подстрекать украинских граждан".

Однако в 2024 году власти предпримут определенные шаги, чтобы урегулировать ситуацию, указал собеседник журналистов. Прежде всего, реформируют систему ТЦК и СП — центр комплектования могут ликвидировать, а вместо них введут систему рекрутинга.

"Новый министр обороны господин Умеров сразу вышел с концептом кадровой политики до 2028 года", — сказал он.

Относительно ситуации в обществе, то Чаленко допустил, что могут происходить митинги. Митинги во время военного положения в Украине запрещены, но власть не будет им противодействовать, прозвучало в интервью. Кроме того, он убежден, что украинцы "в большинстве своем могут анализировать ситуацию и уже не будут поддаваться на подобного рода провокации".

При этом возможно использование инструмента для "спускания пара" в обществе — проведение выборов. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что выборов не будет, с другой стороны, западные партнеры "побуждают", отметил эксперт. Также напомнил, что имеется разная ситуация относительно выборов президента и выборов парламента: первое в Конституции прямо не запрещено. Поэтому в 2024 году возможны именно выборы главы государства — для этого нужны определенные изменения в некоторых законодательных актах.

"Эти выборы действительно возможны, потому что, в отличие от парламентских выборов, президентские выборы не имеют, фактически, прямого запрета в Конституции Украины. То есть здесь вопрос изменения на уровне законов и избирательного кодекса".

Война в Украине — детали

Отметим, в ноябре в западной прессе появились статьи, в которых предлагали Украине готовиться к возможным переговорам с РФ. Авторы статей указывали. какие проблемы сложились в связи с вторжением РФ, началом войны в Израиле, действиями политиков в США. Поэтому отмечали, что нужно подождать благоприятной ситуации на фронте и начинать общение с Кремлем.

Один из проблем, о которых упоминали эксперты в медиа, — кризис финансирования военных и экономических потребностей Украины. В частности, до сих пор заблокировано выделение 61 млрд долл. от правительства США, за которые не желают голосовать сенаторы-республиканцы. Кроме того, в ЕС не могут выделить 51 млрд евро, которые нужны Украине для закрытия дефицита бюджета в 2024 году.

В то же время стало известно о проблемах с поставками снарядов для украинской артиллерии. Западная Европа гарантировала предоставить 1 млн снарядов до конца 2023 года, но сумела поставить только треть. При этом Северная Корея в течение нескольких недель предоставила ВС РФ 1 млн снарядов, которые дошли на линию фронта в Украину и уже используются в боях.

Напоминаем, в США состоялась официальная встреча президента Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина: они встретились в Сан-Франциско на экономическом форуме. По итогам встречи китайский политик заявил, что не планирует нападать на Тайвань.