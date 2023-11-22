От победы без компромиссов до альтернативных сценариев: как Запад менял отношение к войне в Украине

На протяжении почти двухлетней полномасштабной войны РФ против Украины, западные страны меняли свое отношения к происходящему. Были сомнения в победе Киева и железная поддержка, а также намеки на усталость от затяжной войны. Фокус разбирался, как менялись настроения Запада.

В начале полномасштабного вторжения РФ, ряд ведущих западных стран не верил, что Киеву удастся выстоять против "второй армии мира". Но Украина показала результат, и многие изменили свое мнение. В первый год большой войны о своей безоговорочной поддержке Киева заявили почти все страны западного мира.

Однако конфликт перешел в фазу затяжного, и некоторые партнеры Украины начали смягчать риторику в поисках новых решений для обеспечения безопасности в Европе.

С первых дней полномасштабного вторжения РФ в Украину Чехия осудила действия России, выступила за усиление санкционного давления на Москву и не меняла своей позиции

Разные планы на столе

"Контрнаступление Украины не идет так, как ожидали сами украинцы", — заявил президент Чехии Петр Павел 21 ноября на совещании высшего командного состава чешской армии в Праге. По его словам, Россия хорошо подготовилась, в то время как поставки западного оружия, необходимые Киеву, задерживаются. Украинские солдаты чувствуют себя уставшими, и все больше разочаровываются в поддержке Запада.

"Конечно, это не лучшая отправная точка для того, чтобы пережить суровую зиму", — цитирует президента чешское информагентство ČTK.

Павел отметил, что происходящее в Украине несет в себе большой риск, а именно — усталость от войны, которая проявляется не только у сторон конфликта, но и у всех, кто их поддерживает.

"Это приведет к усилению давления с целью прекращения конфликта соглашением. Соглашение, если оно состоится, конечно, будет основано на реальной ситуации на поле боя", — спрогнозировал Павел.

Прага — один из ключевых союзников Киева и крупнейший поставщик военной помощи Украине. В ноябре 2022 года председатель Европейской комиссии ЕС Урсула фон дер Ляйен называла Чехию "замечательным примером солидарности с Украиной", а также примером надежности, принципиальности и стремления укреплять европейское единство.

С первых дней полномасштабного вторжения РФ в Украину Чехия осудила действия России, выступила за усиление санкционного давления на Москву и не меняла своей позиции. Потому слова президента Павла, по мнению экспертов, говорят о том, что политик тонко улавливает настроения западного сообщества.

"Объективно, у некоторых лидеров европейских стран есть ощущение, что война продлится долго, и они хотели бы решить проблему быстрее. Нельзя сказать, что это массовые настроения. Соцопросы показывают, что большинство европейцев поддерживают Украину. Но усталость проявляется в том, что на всякий случай рассматриваются другие сценарии, как может завершиться война", — говорит Фокусу политический аналитик Игорь Рейтерович.

По его словам, обсуждения ведутся в экспертно-аналитическом кругу. Специалисты готовят материалы, которые затем попадают на стол лидерам ЕС и США.

"Можно представить стол со стопкой папок. Наверху — победа Украины по плану [президент Украины Владимира] Зеленского. Но это не значит, что нет других сценариев. И президент Чехии указывает, что может настать период, когда другие сценарии завершения войны окажутся наверху, и нужно быть готовыми", — добавляет Рейтерович.

Главный союзник

О том, что среди западных лидеров есть те, кто ощущает "усталость" от войны, свидетельствует постепенное сокращение помощи. В частности, со стороны ключевого партнера Украины в борьбе с российской агрессией — США.

В первые дни большой войны американцы невысоко оценивали шансы Киева выстоять против "второй армии в мире". Среди скептиков звучало имя советника президента США по вопросам нацбезопасности Джейка Салливана. Тем не менее в первые полтора года войны — до начала конфликта на Ближнем Востоке — помощь США оказалась колоссальной. С 24 февраля 2022 года Белый Дом потратил более 100 миллиардов долларов на поддержку Киева.

Ярыми противниками предоставления помощи Украине принято считать сторонников Дональда Трампа в Конгрессе. Их основной тезис можно сформулировать словами Джима Джордана, баллотировавшегося на должность спикера Палаты представителей: "самые насущные вопросы для американцев это не Украина, а ситуация на границе [имеется в виду с Мексикой] и уличная преступность, и все об этом знают".

Чем более затяжной становится война, тем громче звучат голоса тех, кто считает такой подход оправданным.

Канцлер Германии Олаф Шольц с самого начала был убежден, что с президентом РФ Владимиром Путиным можно договориться

Хотя в публичных заявлениях представители власти США продолжают демонстрировать поддержку Украины — об этом говорят советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан, а также министр обороны США Ллойд Остин — Конгресс не может одобрить пакет помощи для Киева на следующий год.

По информации СМИ, поставки артиллерийских снарядов из США в Украину снизились на более чем 30 % после начала войны в Израиле. При этом американское правительство опровергало информацию о сокращении поставок боеприпасов для ВСУ.

В официальном Киеве также утверждали, что в США нет "усталости" от войны в Украине. По словам министра обороны Рустема Умерова, это подтверждает недавний визит в Киев главы Пентагона.

На фоне сомнений в Конгрессе США относительно помощи Киеву твердым сторонником Украины остается Великобритания. По словам министра обороны Гранта Шеппса, Киев остается в фокусе внимания западных стран, несмотря на конфликт на Ближнем Востоке.

По мнению Макрона, оказание Киеву поддержки в краткосрочной и долгосрочной перспективе является ответственностью стран Запада "во имя международных ценностей"

Договориться с Путиным?

Германия в начале полномасштабного вторжения РФ не верила в стойкость Киева, однако со временем руководство страны сформулировало четкую позицию. Берлин стал вторым поставщиком военной помощи Украине после США. При этом Канцлер Германии Олаф Шольц с самого начала был убежден, что с президентом РФ Владимиром Путиным можно договориться.

Последний раз глава немецкого правительства говорил по телефону с лидером Кремля в декабре 2022 года. Эксперты считают, что Шольц изменил свою позицию относительно договороспособности Путина. Однако судя по недавним заявлениям, канцлер Германии все еще не оставляет надежды "посмотреть Путину в глаза".

Так, 18 ноября 2023 года, во время встречи с избирателями Шольц отметил, что рассматривает возможность при случае поговорить с лидером РФ. Канцлер Германии не уточнил, когда именно это может произойти, но добавил, что к такому разговору нельзя подходить по принципу: "Пойду выпью с кем-то кофе, и мы в конце концов придем к согласию".

Другой ключевой партнер Украины — Франция — за почти два года большой войны кардинально изменила мнение относительно возможности договориться с Путиным. По мнению журналистов издания Politico, президент Франции Эммануэль Макрон после неудачных посреднических инициатив, "примерил на себя мантию одного из самых сильных союзников Киева".

"Макрон был зациклен на идее сыграть посредническую роль между Путиным и Зеленским. А это означало, что он был чрезвычайно осторожен, когда дело касалось поставок оружия", — приводит издание слова старшего советника Международного института стратегических исследований Франсуа Эйсбурга.

По мнению эксперта, в начале 2023 года президент Франции понял, что Путин не заинтересован в переговорах. Париж пообещал Украине поддержку "до победы", а правительство Макрона сконцентрировалась на нескольких направлениях в пользу Киева: расширении ЕС, военной поддержке и вступлении Украины в НАТО.

В июле 2023 года Президент Франции отметил, что Владимир Зеленский вправе требовать поддержки Запада, в том числе в вопросе присоединения к Альянсу. По мнению Макрона, оказание Киеву поддержки в краткосрочной и долгосрочной перспективе является ответственностью стран Запада "во имя международных ценностей".

Есть страны, которые несмотря на поддержку Киева, выступают против поставки некоторых видов вооружения… министр обороны Эстонии считает, что истребители F16 не изменят ход войны

Неустойчивая политика

По словам политического эксперта Игоря Рейтеровича, за два года полномасштабной войны есть страны, которые изменили позицию относительно поддержки Украины. Например, Словакия активно помогала Киеву весной 2022 года: передавала истребители МиГ-29, а также систему противовоздушной обороны С-300. Бывший глава правительства Словакии Эдуард Гегер говорил, что обязанность его страны — не закрывать глаза на гибель людей, а помогать.

"Украинский народ смело защищает свое суверенное государство и нас. Наша обязанность помогать, а не стоять в стороне и закрывать глаза на гибель людей в ходе российской агрессии", — отмечал Гегер.

После того как осенью премьер-министром стал Роберт Фицо, Братислава заявила о прекращении помощи Киеву.

"После более чем 600 дней войны это выглядит как замороженный конфликт, не имеющий военного решения. Продление просто означает, что умрут гораздо больше людей. Поэтому мы поддерживаем все, что способствует мирному решению. В первую очередь, это должно идти через Евросоюз, потому что он был основан как мирный проект, и именно к этой первоначальной идее мы хотим вернуться", — сказал министр иностранных дел Словакии Юрай Бланар в интервью австрийской газете Die Presse.

Есть страны, которые несмотря на поддержку Киева, выступают против поставки некоторых видов вооружения. Канцлер Германии остается непримиримым в вопросе боевых самолетов для Украины. А министр обороны Эстонии считает, что истребители F16 не изменят ход войны.

Есть и твердые противники военной помощи Украине на европейской арене. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан считает российско-украинскую войну "христианской гражданской войной между родственными народами", а ситуацию на фронте — "безвыходной". Венгрия блокирует помощь ЕС для Украины.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью The Sun от 20 ноября, что Киев имеет полное право устранить президента РФ Владимира Путина, поскольку защищается от вооруженной агрессии.

Также, по мнению Владимира Зеленского, мир находится на пороге Третьей мировой войны, а Украина не выстоит без поддержки Запада.