Сбой в сети "Киевстар" повлиял на терминалы и банкоматы: какие банки пострадали от кибератаки

Хакерская атака на мобильный оператор затронула банковский сектор. Сложности с расчетами картами за покупки в магазинах, аптеках и АЗС ощутили клиенты "ПриватБанка" и "Ощадбанка". Фокус выяснил, насколько сильно кибератака угрожает финучреждениям и нужно ли бежать снимать деньги.

Мобильный оператор "Киевстар" днем, 12 декабря, подвергся мощной хакерской атаке. У абонентов пропал доступ к телефонной связи и интернету. СЕО компании Александр Комаров заявил о существенном повреждении IT-инфраструктуры.

Масштабы повреждений серьезные, никто не знает, сколько времени займет восстановление. По данным журнала Forbes, хакеры взломали часть внутренних систем оператора. Отключили мобильную сеть силовики и работники компании для локализации активности зараженных систем.

"Продолжается работа по запуску дублирующих систем", – говорят собеседники издания.

Сбои в работе терминалов "ПриватБанка" и "Ощадбанка"

В связи с ситуацией с мобильным оператором поступали жалобы клиентов некоторых банков о сбое в работе платежных систем. Однако по словам пресс-секретаря "ПриватБанка" Олега Серги, крупных проблем в финучреждении не было.

"Все сервисы работают стабильно. Перебои в связи "Киевстар" повлияли только на устройства с мобильной связью", — рассказал специалист Фокусу.

Связь оператора "Киевстар" нужна максимум для 5% банкоматов "ПриватБанка", сейчас эти устройства не работают. Что касается терминалов самообслуживания, через которые пополняют счет и совершают платежи — не более 10% работают на мобильной связи.

Около 30% платежных терминалов, через которые рассчитываются картой за покупки в магазинах, аптеках, АЗС и прочих местах, также не работают.

"Данные терминалы не смогут обслуживать платежи до восстановления мобильной связи оператора. Аппараты автоматически заработают после решения технических проблем", — говорит Серга.

Сеть отделений "ПраватБанка", 95% банкоматов и терминалов работают без перебоев. Клиенты могут связаться с банком и без мобильной связи, заверил он.

Кроме "Привата", из-за отсутствия связи могут не работать часть банкоматов, терминалов самообслуживания и POS-терминалов "Ощадбанка", сказал Фокусу пресс-секретарь финучреждения Леонид Зябрев.

"Наши партнеры из компании "Киевстар" работают над решением технических вопросов. Несмотря на это, все сервисы, не связанные с "Киевстаром", работают стабильно. С перечнем ближайших отделений и банкоматов можно ознакомиться на сайте "Ощадбанка" и в мобильном приложении", — отметили в компании.

Как работают системы Нацбанка Украины?

Система электронных платежей, сайт, горячая линия и внутренняя компьютерная сеть Национального банка Украины работают в штатном режиме. Сбой в работе крупнейшего оператора связи "Киевстар" не повлиял на НБУ, рассказали в пресс-службе регулятора.

Государственный Укрэксимбанк также заявил, что сбой оператора не затронул его функционирование.

Отметим, что киберспециалисты СБУ помогают сотрудникам "Киевстар" скорее восстановить работу сети. В спецслужбе говорили Фокусу об открытии уголовного производства по восьми статьям Уголовного кодекса Украины.

Следователи СБУ проверяют версию о причастности к хакерской атаке спецслужбы России.

Напомним, сбой в работе мобильной сети "Киевстар" не повлиял на работу украинских военных. На фронте используется другая сеть.

Фокус ранее подробно описывал все, что известно о хакерской атаке на ядро сети "Киевстар". Издание представило для украинцев советы, как оставаться на связи.