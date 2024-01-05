Киеву, Харькову и Днепру приготовиться: куда ударят ракеты X-32 с кассетными снарядами

Российские инженеры собираются оснастить крылатые ракеты "кассетниками", которыми накрывают крупные площади на фронте. Но часто под обстрел попадают и гражданские объекты в мирных городах. Средства ПВО еще не уничтожали такие ракеты, поэтому есть риск увеличения жертв среди населения. Фокус выяснил, как ВС РФ будут применять это вооружение.

Российские специалисты хотят оснастить крылатые ракеты X-32 кассетными боеприпасами. Украинский Центр национального сопротивления получил доказательства этих планов — фрагмент рабочей документации МКБ "Радуга", производителя ракет.

Минобороны России еще в январе прошлого года поручило специалистам "модернизировать" ракеты. ВС РФ пока не применяли ракеты X-32 с кассетной составляющей, но украинцев призывают оперативно реагировать на тревогу.

В документе из МКБ "Радуга" обозначены специальные наименования. Ракету Х-32 называют "изделием 132". Далее идет индекс "изделие 9А-22 в кассетном исполнении" — так называют боевую часть к ракете Х-22, более ранней версии Х-32. Возможно, российские инженеры хотят создать универсальную кассетную составляющую для двух ракет.

Минобороны указывает на необходимость изготовить 15 корпусов "изделия 9А-22МК в таре", что может говорить о начальном количестве ракет Х-22 с кассетной частью. Подробности об испытаниях снарядов данного типа неизвестны.

Опасность ракеты Х-32

Если мирные города обстреливать ракетами с "кассетниками", это приведет к значительному увеличению жертв, уверены опрошенные Фокусом военные аналитики.

По оценкам полковника запаса ВСУ, военного эксперта Петра Черника, опасность от ракет с кассетной составляющей крайне высокая. Особенно это касается украинских городов, расположенных вдали от линии фронта — Киева, Харькова, Днепра и других.

Кассетными боеприпасами в основном работают по площадным целям, поэтому в зону риска попадут склады с топливом и боеприпасами, места скопления личного состава и техники, а также аэродромы, полагает военный эксперт Павел Нарожный.

Ракеты Х-22 и Х-32 еще не сбивали средства ПВО

Боеприпасов с кассетной частью у россиян действительно много. Их уже применяли для обстрелов украинских городов из РСЗО "Смерч" и "Ураган". Также на вооружении ВС РФ появились и управляемые авиабомбы с кассетными снарядами, использование которых фиксировали на востоке и юге.

Говорить о революции в вооружении РФ не стоит. Кассетная часть во время полета раскрывается над целью и сбивать ее будут как обычную фугасную ракету, отмечает Нарожный.

"Конечно, если она успеет раскрыться над целью, сбить кассетные части будет нереально", — говорит специалист Фокусу.

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона также сказал, что в намерениях РФ оборудовать крылатые ракеты Х-32 кассетными боеприпасами нет ничего удивительного. Любую ракету или бомбу можно оснастить кассетной частью.

Но если планы врага все же осуществятся, Силам обороны придется принимать это во внимание и реагировать. Россия неоднократно использовала кассетные и зажигательные боеприпасы — таковы реалии войны, объясняет Игнат.

Ракеты Х-22 и Х-32 еще не сбивали: можно ли их уничтожить?

Ракеты Х-22 и Х-32 не сбиваются средствами ПВО. Воздушные силы ВСУ уже говорили об отсутствии подтвержденных случаев уничтожения данных снарядов. Вражеская армия с начала полномасштабного вторжения применила более 300 ракет этого типа.

"Не было сбито. Враг их применяет на трех направлениях — южное, восточное направление и на севере, атакуя Харьковскую область", — пояснял Юрий Игнат.

Скорость последней версии Х-32 увеличили на 1 000 километров и она доходит до 5,4 тысяч километров в час. Ракета, способна нести 960 килограммов обычной боевой части, а с "кассетником" она посечет все в радиусе 300 метров, добавляет эксперт Петр Черник.

"Однако не исключено, что таких ракет у них не будет, и что это работа российской пропаганды", — подытожил он.

Фокус уже писал о применении российскими военными возле села Новомайорское на Бердянском участке фронта авиабомбы ФАБ-500 с кассетными боеприпасами. Глава Совета резервистов Сухопутных войск Иван Тимочко говорил, что такие боеприпасы использовались для остановки наступления ВСУ.

Польские военные эксперты ранее отмечали высокую эффективность кассетных боеприпасов М483А1 и М864 из США, которые имеются на вооружении у ВСУ. Указанные артиллерийские снаряды играют очень важную роль в боевых действиях.