Трамп может развалить НАТО, но это на руку Украине: появится ли новый альянс, — политолог (видео)

Восточные европейские страны понимают, что самостоятельно не смогут справиться с агрессией РФ. Возможно, придется создать другой альянс безопасности стран восточной Европы с участием и Украины, отмечает политолог Петр Олещук.

Если в 2025 году в США изберут Дональда Трампа президентом страны, то он может отказаться от любых операций НАТО в отношении Украины, а сам Альянс будет стоять на пороге развала. Это будет хороший шанс для Украины, потому что пока для нас все равно нет четких сроков до вступления в НАТО, а потому в поисках других форматов Европа будет искать другие формы совместного варианта безопасности. Об этом в интервью Фокусу рассказал политолог Петр Олещук.

По его словам, сегодня любое европейское государство понимает, что в одиночку не сможет противостоять нападению России, а потому, возможно, придется создать другой Альянс безопасности стран восточной Европы с участием и Украины.

"Сегодня страны Балтии являются самыми активными локомотивами продвижения Украины в НАТО, а также в аспектах поддержки нашего государства, — отмечает политолог, — Там прекрасно знают, насколько опасна РФ и понимают, что только в Альянсе с другими государствами смогут защитить себя".

По мнению эксперта, даже Финляндия, которая не сокращала свой ВПК, как другие страны Европы, и имеет мощную армию, понимает, что в одиночку с агрессором не справиться. Поэтому Альянс нового формата мог бы стать достаточно мощной политической силой, а любой вызов является одновременно и возможностью.

Что касается неоднократных прилетов ракет или дронов на территорию стран НАТО, то, по мнению специалиста, ПВО Альянса не может бить на упреждение и сбивать подобные объекты над территорией Украины, потому что это противоречит принципам Альянса. Но когда подобные ракеты начнут падать уже не в поля, а в конкретные города, то все возможно.

"РФ и дальше будет испытывать НАТО на прочность, создавая подобные провокации с якобы непреднамеренными прилетами, — говорит Петр Олещук, — Именно тогда НАТО придется вносить поправки в свою доктрину и принимать непосредственное участие в более активном применении собственной ПВО".

Политолог обращает особое внимание на заявления РФ относительно размещения истребителей F-16 на территории стран НАТО, которые будут вылетать с европейских аэродромов для перехвата целей над Украиной: Россия грозится бить по европейским аэродромам в таком случае. Это значит, отмечает эксперт, что Кремль уже готовится к подобным ударам.

"Я не удивлюсь, если оккупанты рано или поздно ударят по аэродрому в условной Румынии, где, по заявлению РФ, стояли F-16 для Украины, — акцентирует Петр Олещук, — Кремль в своих фантазиях давно воюет с НАТО и выдвигает Альянсу ультиматумы с расчетом, что если НАТО капитулирует в своей помощи Украине, то проблема будет решена".

Учитывая то, что Запад снова начинает проявлять слабость, то для Путина это хороший знак для подобных провокаций, считает политолог. Как только Путин чувствует чью-то слабость он идет по пути эскалации и добивания противника, отмечает эксперт.

Ранее Фокус рассказывал, что Польша разместила две пары истребителей F-16 на восточной границе НАТО. В заявлении вооруженных сил Польши говорится, что для защиты воздушного пространства на боевое дежурство также поставили самолет-заправщик.