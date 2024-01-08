Белгородское ПВО играет на руку пропаганде РФ, а на Харьковщине сильная оборона, — Евгений Дикий

Авдеевка имеет сильную оборону, поэтому перебросить на Харьковщину свои войска РФ не может. Плацдарм ВСУ в Крынках на Херсонщине россиянам так и не удается уничтожить, отмечает военный эксперт Евгений Дикий.

Неудачная работа белгородской ПВО по сбиванию украинских дронов и ракет, из-за которой погибли жители города, очень выгодна России, ведь теперь там могут говорить, что не только в Украине страдают люди. В Кремле всегда любили "отзеркаливать" любую ситуацию или аргументы. Об этом в интервью Фокусу рассказал ветеран АТО и военный эксперт Евгений Дикий.

По его словам, на северной границе Украины с самого начала идет война, но она была не той интенсивности, чем сейчас. С апреля 2022 года, когда оккупанты сбежали с севера стрельба на границе никогда не прекращалась.

"На этом направлении активно применялись как минометы, так и РСЗО "Град", — отмечает ветеран, — Наивно думать, что россияне там играли "в одни ворота", поэтому там тоже активно работают ВСУ".

Что касается потенциального наступления на Харьков, о котором писали западные СМИ, то, по словам Евгения Дикого, оккупанты постоянно атакуют Харьковщину с начала полномасштабного вторжения. Кроме того, на Харьковщине довольно хорошая оборона, а "мясные штурмы" по степям, по ровной поверхности россиянам не дадут результата. А еще там невозможно просто закрепиться на позициях, которые будут заняты с помощью "мясных штурмов", ведь артиллерия ВСУ не даст такой возможности.

"Я пока не вижу предпосылок, чтобы россияне прорвали нашу линию обороны на Харьковщине, — акцентирует военный эксперт. — Возможно, они рассчитывают в кратчайшее время справиться с Авдеевкой и перебросить под Харьков свои силы, но согласно моей информации, у оккупантов ничего не получится: Авдеевка держится".

По словам Евгения Дикого, Авдеевка — это не Бахмут, в котором почти не было фортификаций. Авдеевка похожа на "Азовсталь" и является очень крепким орешком, который нелегко сравнять с землей даже бомбардировками. Поэтому вполне реален сценарий, когда оккупантам вообще не удастся взять Авдеевку, отмечает эксперт.

Относительно ситуации на левобережье Херсонщины в Крынках, где ВСУ держат плацдарм, то по данным Евгения Дикого россиянам не удается значительно улучшить свою ситуацию и вытеснить украинских защитников. Состоялось небольшое локальное и первое за три месяца продвижение оккупантов, которое очень легко отыгрывается назад.

Полный разговор с Евгением Диким вскоре выйдет на Youtube-канале Фокуса.

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