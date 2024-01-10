Загадочные ракеты KN-23 из КНДР: журналист рассказал об их угрозе для Украины (видео)

Подобные баллистические ракеты РФ и в дальнейшем будет использовать вместе с "Искандерами". Такие боеприпасы могут сбивать системы Patriot и SAMP/T, которые есть в Украине, но их все еще недостаточно, отмечает Александр Матвиенко.

Российские оккупанты смогли несмотря на санкции нарастить запасы ракет. Кроме того, враг имеет большое количество ракет к С-300 и С-400 и недавно в РФ открыли очередной завод по их производству. Об этом в интервью Фокусу рассказал журналист Военного отдела Фокуса Александр Матвиенко.

Войска РФ применяют различные тактики применения ракет: запускают одновременно гиперзвуковые, баллистические и крылатые ракеты. А еще добавляют к атакам дроны-камикадзе "Шахед", чтобы перегрузить украинские системы ПВО.

"Пока остаются загадкой основные характеристики ракет KN-23 из КНДР, которые применили россияне, — акцентирует Александр Матвиенко, — Согласно данным прокуратуры, эти ракеты немного больше по радиусу, чем "Искандер", но до сих пор неизвестна их реальная дальность полета. Поэтому пока трудно сказать, насколько это будет серьезной угрозой для нас".

РФ может использовать такие баллистические ракеты в дальнейшем вместе с "Искандерами" и другими ракетами С-300 и С-400, говорит журналист. Такие боеприпасы могут сбивать системы Patriot и SAMP/T, которые есть в Украине, но их все еще недостаточно.

Применение россиянами северокорейских ракет KN-23 угрожает гражданскому населению в зависимости от того, какую систему наведения они используют, отмечает журналист. Если в ракетах используется инерционная система наведения, то чем дальше она летит, тем меньше точность удара. Сейчас в Украине официально не публиковали данных по обломкам ракеты.

Напомним, что в ночь на 6 января Вооруженные силы Российской Федерации дважды обстреляли город Покровск, что в Донецкой области. В результате обстрела загорелись автомобили и гараж.