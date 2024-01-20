Россияне все делают не просто так: Игнат рассказал о целях массированных атак РФ и работе ПВО (видео)

Основной целью оккупантов при ударах по Украине не является истощение системы противовоздушной обороны, а нанесение удара по конкретной "метке", например объекту критической инфраструктуры или оборонному предприятию, отмечает спикер Воздушных сил ВСУ.

Каждая ракета и беспилотник российских оккупантов имеют свою "метку" и летят по соответствующим целям. Массированные атаки врага рассредоточивают внимание всей противовоздушной обороны, чтобы как можно больше средств поражения "попали к своей цели". Больше об ударах противника и работе украинских систем ПВО и РЭБ рассказал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эксклюзивном интервью для Фокуса.

Игнат отметил, что основной целью россиян при атаках по территории Украины не является истощение украинской системы противовоздушной обороны, а нанесение удара ракетой или дроном по конкретной "метке", например объекту критической инфраструктуры или оборонному предприятию.

"Нельзя сказать, что наносится удар для того, чтобы истощить ПВО, чтобы мы потратили ракеты, это не правильно. Каждая ракета, каждый дрон летит по своей цели. У каждой ракеты есть метка, куда она должна попасть. Или это объект критической инфраструктуры, или это оборонное какое-то предприятие, или это военный объект, склады какие-то и так далее. Они все делают не просто так. Каждая ракета имеет свою цель, и дрон в том числе", — отмечает спикер.

В то же время спикер Воздушных сил ВСУ отметил, что массированные атаки ВС РФ "рассредоточивают" внимание Сил обороны.

"Безусловно, атака большим количеством средств воздушного нападения, ракет и дронов, рассредоточивают внимание всей противовоздушной обороны, всех Сил обороны", — говорит он.

Игнат рассказал, из чего состоит украинская система ПВО

По словам Игната, украинская система противовоздушной обороны состоит из многих частей и элементов, таких как:

истребительная авиация;

зенитные ракетные подразделения;

радиотехнические войска, которые обнаруживают цели;

малое ПВО в составе Сухопутных войск и других Сил обороны;

мобильные огневые группы.

"Это все получит вот такую огромную нагрузку одновременную. Сначала дроны летят, разведка боем, как говорится. Потом после дронов летят ракеты на разных направлениях", — отмечает эксперт.

ПВО сосредоточена на локальной защите городов и объектов

Как добавляет спикер Воздушных сил ВСУ, украинская противовоздушная оборона сосредоточена на "локальной защите городов" и соответствующих объектов.

"Поэтому, к сожалению, и дроны, и ракеты могут лететь далеко, вплоть до западных границ, и уже там, на подступах к своим потенциальным целям, они уничтожается противовоздушной обороной", — рассказал спикер.

Кроме того, как подчеркнул Игнат, во время массированной атаки российские оккупанты пытаются перегрузить систему ПВО, чтобы ракета или дрон долетели до запланированной цели.

"Безусловно, враг во время атаки такого большого количества ракет и дронов пытается перегрузить нашу противовоздушную оборону, для того, чтобы как можно больше этих средств, которыми он бьет, попало к своей цели", — уверяет эксперт.

Напомним, 17 января Украина впервые применила гибридную систему ПВО проекта FrankenSAM против вражеских дронов, сбив иранский "шахед" за 9 километров.

Также Фокус писал, что украинский производитель беспилотных летательных аппаратов провел успешные испытания БПЛА на реактивной тяге. Судя по опубликованному видео тестового полета, дрон отличается высокой маневренностью, что может стать вызовом для ПВО России.