День рождения герцогини: пять фактов о любимице публики Кейт Миддлтон

9 января Кейт Миддлтон, герцогиня Кембриджская отмечает свой день рождения. Ей исполнилось 38 лет. Герцогиня отпразднует это событие с семьей в Кенсингтонском дворце: вместе с мужем принцем Уильямом, тремя их детьми и некоторыми другими членами королевской семьи. Скорей всего без мятежного принца Гарри с супругой, который сделали намедни скандальное заявление о том, что больше не будут исполнять официальные обязанности членов королевской семьи и вообще планируют больше времени проводить в США.

Дети уже сделали Кейт подарок. Его они подготовили заранее: организовали в загородном поместье Анмер-холл собственный огород, а также презентовали коллаж из фото, сделанных собственноручно.

Принц Уильям, по слухам, подарил жене бриллиантовые серьги и колье. Не исключено, но возможно вся семья на несколько дней улетит на остров Мюстик, где часто проводит летние каникулы.

Кейт празднует свой день рождения уже во второй раз. Вечеринку по поводу этого события она устроила в Анмер-холле 5 января. В этот день герцог и герцогиня утром посетили церковь вместе с королевой Елизаветой, родителями Кейт и близкими друзьями.

Фокус собрал пять фактов о герцогине Кембриджской, которая когда-то станет женой короля Великобритании.

Родители Кейт не королевских кровей: отец работал пилотом, мать стюардессой. Поэтому Кейт некоторое время жила в Иордании, где работал отец. Впрочем, биографы выяснили, что если предки Кейт по материнской линии были из рабочего класса, то по отцовской линии нашлись даже баронеты. Более того – у матери и отца Кейт нашелся один очень дальний общий родственник – король Эдуард III

По слухам, Кейт всегда нравился принц Уильям, как и большинству девочек в то время. Но у нее было два бойфренда до встречи с принцем. Поженились они через девять лет после знакомства, в 2011 году. Тогдашний мэр Лондона Борис Джонсон подарил им на свадьбу велосипед-тандем.

Самый любимый аромат герцогини Кембриджской — Orange Blossom в линейке Jo Malone. Именно так пахли свечи в Вестминстерском аббатстве на их с Уильямом свадьбе. А в ее свадебном букете были турецкие гвоздики – на английском языке - Sweet William.

Как часть королевской семьи, у Кейт три титула: герцогиня Кембриджская, в Шотландии она графиня Стратэрн, и леди Каррикфергус, когда она в Северной Ирландии.

Все фото: Instagram kensingtonroyal

Кейт обожает фотографировать и часто делает портреты своих детей. Университет Сент-Эндрюс она окончила в 2005 году, получив диплом бакалавра с отличием второй степени по специальности "история искусств". А еще она любит печь пироги, заниматься спортом и старше своего мужа на шесть месяцев.

Как ранее писал Фокус:

Кейт Миддлтон и принц Уильям сходили на рождественское телешоу известной британской ведущей Мэри Берри и поделились "кулинарными воспоминаниями". Герцог и герцогиня Кембриджская встретились во время учебы в университете Сент-Эндрюс. И принц, желая завоевать ее сердце, даже готовил спагетти с соусом болоньезе на романтический ужин.