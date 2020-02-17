В пижаме и со сценарием: Киану Ривза "застукали" на съемках новой "Матрицы"
Актера Киану Ривза сфотографировали в Сан-Франциско, где сейчас снимают четвертый фильм из вселенной "Матрицы". Об этом пишет Daily Mail.
Папарацци удалось снять актера, выходящим из отеля в халате, позже он отправлялся на съемочную площадку в пижаме, дождевике и мокасинах.
Примечательно, но Киану ни на секунду не расставался со сценарием нового фильма.
Также стало известно, что поддержать его приехала его подруга, Александра Грант. Она посетила съемочную площадку и пообщалась с актерами.
Новый фильм "Матрица 4" выйдет на экраны в 21 мая 2021 года. Предварительно, главные герои будут противостоять программе "Матрица", которая установила контроль над Землей.
Все фото: Backgrid
Съемки в Сан-Франциско стартовали 4 февраля под кодовым названием "Проект "Мороженое", далее они переместятся в Чикаго и Германию. Не смотря на меры предосторожности – фанаты осадили съемочную площадку, а некоторым даже удалось сделать фото с актерами.
Как ранее писал Фокус:
- Киану Ривз и Шарлиз Терон пришли на церемонию "Оскар" с мамами. Журналисты ожидали, что Киану появится со своей новой девушкой, художницей Александрой Грант. Но он пришел на церемонию с мамой, дизайнером Патрицией Тейлор.
- Автор учебника истории, в котором на известном фото с работниками на строительстве небоскреба оказался Киану Ривз, пояснил, что это была не ошибка, а задачка на внимательность. Об этом он написал в своем Facebook.