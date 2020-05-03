Меган Маркл и принц Гарри присмотрели роскошный особняк за $12,5 миллионов, – СМИ
Меган Маркл и принц Гарри присмотрели особняк в Пасифик Палисадес, в окрестностях Лос-Анджелеса стоимостью 12,5 млн долларов. Об этом сообщает The Sun.
Так, по данным источников, пара уже осматривала особняк с шестью спальнями и большой территорией вокруг дома. Отмечается, что потенциальные покупатели элитного дома могут получить виртуальную экскурсию по недвижимости.
Дом продается продюсером фильма "Форсаж" Стивом Чэсменом, а его соседями являются такие знаменитости, как Том Хэнкс и Бен Аффлек.
38-летняя Меган и 35-летний Гарри хотят найти недвижимость с большой примыкающей территорией, а также наличием гостевого дома для 63-летней матери Дории. Она будет присматривать за сыном пары – Арчи.
"Как только карантин закончится, Гарри и Меган переедут в свой новый дом, и они хотят, чтобы Дория переехала вместе с ними. У нее будет своя бабушкина пристройка", – сообщил один из источников.
Также отмечается, что Гарри и мать Маркл очень сблизились в последнее время, и принцы был совсем не против того, чтобы Дория поселилась вместе с ними.
"Очевидно, что из-за карантина они не переедут в ближайшее время, но они с нетерпением ждут появления новых постоянных корней в Лос-Анджелесе", – подчеркивают источники.
Роскошный особняк, который присмотрела пара, может похвастаться кинотеатром, бассейном, садом площадью в 0,4 гектара и беседкой. Также на территории установлена гигантская детская игровая площадка, что идеально подойдет для Арчи, которому на этой неделе исполнится 1 год.
Кроме этого, дом оборудован кухней для шеф-повара и зоной для барбекю.
Собственность была выставлена на продажу в сентябре, а закрытое сообщество является одним из самых безопасных в регионе. После переезда из Канады в США пара арендовала дом недалеко от сэра Элтона Джона.
Как ранее сообщал Фокус:
- Герцоги Сассекские выбрали новое название для своего некоммерческого благотворительного фонда и будущих проектов. Меган Маркл и Гарри зарегистрировали название Archewell. Источником вдохновения послужило имя их первенца, Арчи Гаррисона Маунтбеттен-Виндзора. А также греческое слово Arche - которое значит "сила и действие".
- 37-летний принц Уильям хочет внести более весомый вклад в борьбу с коронавирусом и всерьез настроен вернуться к своей профессии пилота. Он несколько лет трудился в качестве пилота на вертолете, доставляя больных в больницы Восточной Англии. Сейчас принц работает вместе с Кейт Миддлтон в кризисном центре в Норфолке, но считает, что этого недостаточно. К тому же, как он сам признался, он "соскучился за полетами".