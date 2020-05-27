Кипр пообещал бесплатно лечить зараженных коронавирусом туристов

Власти Кипра пообещали оплатить расходы туристов, заболевших коронавирусом во время отдыха на острове. Об этом сообщает Associated Press.

Предполагается, что правительство республики покроет расходы иностранных граждан на питание, лечение и размещение в медучреждении, если они сдадут тест на коронавирус и их результаты окажутся положительными. Отмечается, что самостоятельно отдыхающим придется оплатить только такси до аэропорта и авиаперелет домой.

Для иностранных туристов будет работать спецбольница, рассчитанная на 100 койко-мест. Она будет также оборудована 200 аппаратами искусственного дыхания.

Для членов семей больных туристов оборудуют "карантинную гостиницу" на 500 номеров.

22 мая Кипр ослабил ограничения на международные авиаперевозки, введенные почти три месяца назад на фоне пандемии коронавируса.

Согласно последним данным, на Кипре зафиксировано 939 подтвержденных случая COVID-19.

Как ранее сообщал Фокус: