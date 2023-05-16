"Пиар на войне": в сети раскритиковали Каменских за "благотворительный конкурс"

Украинская певица решила разыграть среди своих подписчиков автомобиль и iPhone, пообещав отправить 100 тысяч гривен на сбор для ВСУ. Однако некоторые пользователи сети сочли инициативу артистки неуместной.

Украинская певица Настя Каменских объявила о запуске "благотворительного конкурса" в рамках которого можно выиграть автомобиль. Артистка также пообещала отправить 100 тысяч на нужды ВСУ. Инициатива вызвала недовольство среди некоторых украинцев, назвавших подобную инициативу несвоевременной.

"Поэтому мы вместе с организаторами решили устроить благотворительный конкурс, в котором кто-нибудь из вас получит этот невероятный автомобиль Infiniti. А донат 100 000 грн я отправлю в сбор на авто для Нацгвардии Украины, батальона "Азов", открывшегося в рамках тура "Я-Украина", — говориться в публикации Каменских.

Певица отметила, что единственным условием для участия является подписка на некоторое количество страниц в Instagram. Кроме того, артистка пообещала разыграть iPhone.

Настя Каменских запустила "благотворительный конкурс"

Часть пользователей сети сочли конкурс неуместным, указав, на то, что отправить автомобиль или пожертвование украинским бойцам можно и без проведения розыгрыша.

"Пиар на войне — это низко", — написал один из критиков.

"Может лучше сразу отдать машину на фронт. Зачем этот розыгрыш?", — отметил еще один комментатор.

Некоторые украинцы также упрекнули Каменских в том, что она "чистит" негативные комментарии под публикацией с розыгрышем.

Певице предъявили "пиар на войне"

Настю Каменских раскритиковали в сети

Настю Каменских упрекнули в удалении комментариев

Напомним, что 18 февраля муж Насти Каменских, продюсер и шоумен Алексей Потапенко, известный как "Потап", выпустил трек "Волонтер", который также раскритиковали пользователи сети из-за того, что тот якобы "оскверняет деятельность волонтеров".

Мы также сообщали, что украинский продюсер Игорь Кондратюк подверг критике Потапа и Руслана Ханумака за их "военные" песни. Впрочем, продюсер считает, что лучше украинцы будут слушать "шароварщину" и "байрактарщину", чем российские песни.

Еще мы писали о том, что лидер украинской группы ВВ Олег Скрипка назвал исполнителей Надежду Дорофееву и Алексея Потапенко "патриотическим циниками" за их творчество на украинском языке. По словам артиста, эти исполнители являются "бизнесменами сцены", которые просто построили себе карьеру.