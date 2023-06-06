Disney нарушила молчание о будущем Джонни Деппа в роли Джека Воробья в "Пиратах Карибского моря 6"

Президент киностудии Disney подразнил фанатов "Пиратов Карибского моря" и рассказал, будет ли сниматься в следующей части Джонни Депп.

Прошло шесть лет с тех пор, как 59-летний американский актер Джонни Депп снялся в своем пятом фильме "Пираты Карибского моря" в роли капитана Джека Воробья.

Голливудская звезда с нетерпением ждал съемок в роли любимого персонажа в шестой части, прежде чем Disney исключил его из проекта в 2018 году. Это произошло после обвинений в домашнем насилии со стороны его бывшей жены Эмбер Херд, которые актер категорически отрицал. В прошлом году он выиграл дело о клевете, признав Херд виновной. Фанаты надеялись, что Депп вернется в "Пиратах 6".

Эмбер Херд и Джонни Депп Фото: Getty Images

Теперь в киностудии рассказали о предстоящем сиквеле и о том, будет ли Депп вообще участвовать. В беседе с New York Times президент Disney Studios Motion Picture Production Шон Бейли подразнил поклонников приключенческой франшизы.

"Мы думаем, что у нас есть действительно хорошая, захватывающая история, которая чтит фильмы, которые были раньше, но также может сказать что-то новое", — сказал он.

Отвечая на вопрос о потенциальном возвращении Деппа во франшизу, Бейли просто ответил: "На данный момент ни к чему не обязывает".

Во время судебных разбирательств с бывшей супругой Депп заявил, что не станет работать со студией Disney, даже если ему будут предложены многомиллионные гонорары. Однако поклонники Джека Воробья и Джонни Деппа несомненно будут ожидать с нетерпением новостей о сюжете и возвращении их любимого персонажа на экран.

Напомним, 1 июня 2022 года судья, вынес решение в пользу Деппа, согласившись с тем, что актера оклеветали, и обязал Эмбер Херд выплатить звезде "Пиратов Карибского моря" 10,3 миллиона долларов.

Депп был готов отказаться от этих денег при условии, что Эмбер не станет подавать апелляцию, но она отказалась. Знаменитость столкнулась с финансовыми проблемами и уже вынуждена была продать дом. Кроме того, она собирается написать книгу о своей жизни с Деппом, чтобы поправить свое финансовое положение.