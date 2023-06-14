Кейт Миддлтон и королева Камилла: кто отвечает за образы самых стильных женщин королевской семьи

У каждой дамы из королевской семьи есть закулисная "фея", которая и создает их образы, которые потом копируют по всему миру.

Стиль Кейт Миддлтон, королевы Камиллы, принцесс Евгении и Беатрис, а также самой покойной королевы Елизаветы – известен любому, кто читает модные журналы. Не секрет, что все, что члены королевской семьи Великобритании на себя надевают, моментально становится хитом. Причем касается это даже самых младших. Чего стоит история с полосатым платьем принцессы Шарлотты, которое было раскуплено за считанные минуты. Но за каждым из потрясающих нарядов стоит личный стилист, который отвечает за подбор нарядов. И кто эти люди, пишет Daily Mail.

Самым известным стилистом королевской семьи, пожалуй, является Анджела Келли, которая 25 лет отвечала за гардероб королевы Елизаветы. Но она была вынуждена оставить Букингемский дворец после смерти королевы, которую называла своей подругой. О Елизавете она даже написала книгу и часто появлялась рядом со своей работодательницей. Другие стилисты не так знамениты.

Анджела Келли

Королевский костюмер Анджела Келли работала с покойной королевой Елизаветой более 25 лет. И получила право проживать в коттедже в Пик-Дистрикт в обмен на то, что не будет больше писать книги о королеве.

Анджела Келли на модном показе с королевой Елизаветой Фото: Getty Images

Это Келли отвечала за яркие наряды королевы, благодаря которым она всегда выделялась на фоне толпы.

Так, празднуя свое 90-летие, королева выбрала неоново-зеленый наряд. А после шутила, что, носи она бежевое, никто бы ее не узнал.

Королева в 2016 году, отпраздновала 90-летие Фото: Getty Images

В своей книге "Одевание королевы: юбилейный гардероб" Келли рассказала, как она подходила к дизайну платьев для покойного монарха, в том числе выбирая яркие цвета, чтобы максимизировать заметность.

Например, если королева сажала дерево в обстановке с преимущественно зеленым фоном, этого цвета следует избегать по эстетическим и фотографическим причинам.

Королева Елизавета в наряде цвета фуксии Фото: Getty Images

Примерки с королевой обычно длились полдня и на них никто больше не допускался, кроме ее любимых корги.

Как главный дизайнер королевы, Келли делала наброски как минимум четырех различных проектов наряды, из которых можно было выбрать подходящий. И использовала вентилятор, чтобы проверить, как легкие материалы, такие как шифон, органза или шелк, будут вести себя на ветру.

Энни Миалл

Австралийка Энни Миалл занимается гардеробом Зары Тиндалл, дочери принцессы Анны. Она стала работающим членом королевской семьи, стала чаще появляться на людях, а значит, к ней также приковано внимание таблоидов.

Согласно веб-сайту Энни, после карьеры в области управления персоналом и коучинга по вопросам лидерства она приобрела свои знания в области моды, работая в магазинах.

Зара Тиндалл с мужем Фото: Getty Images

Ее стилистическая компания, которая существует уже девять лет, гордится своим "дружелюбием и пониманием". Он описывает себя и своих сотрудников, как "просто хороших друзей, предоставляющих сдержанный и удобный сервис".

Благодаря ей Зара выбирает модели с четким кроем, облегающие ее фигуру. Особенно ей нравится дизайнер Лора Грин, ученица любимого дизайнера принцессы Дианы, Кэтрин Волкер. И в ее гардеробе появились яркие цвета.

Зара Тиндалл с мужем Фото: Getty Images

Энни также помогала Отем Филлипс, бывшей жене сына принцессы Анны, Питера, отказаться от одежды корпоративного консультанта.

И сегодня Энни и Зара показали яркую шляпку цвета фуксии, которую она наденет на знаменитые скачки в Аскоте.

Джорджия Пинкус

Джорджия Пинкус, которая живет в Аскоте, неподалеку от Софи, герцогини Эдинбургской, жены принца Эдварда, дружит с ней с 1999 года.

Софи Уэссекская с мужем и сыном Фото: Getty Images

Она и ее коллега Пандора Делевинь помогли Софи избавиться от скучных деловых костюмов и мешковатых брюк.

Теперь Софи носит элегантные платья только тех цветов, которые подчеркивают светлый цвет ее волос и достоинства ее фигуры. Теперь у Джорджии своя студия йоги и стилистом она больше не работает.

Пандора Делевинь

Пандора Делевинь, мать известной модели Кары Делевинь, бывший личный закупщик в Selfridges, сыграла важную роль в изменении образа герцогини Эдинбургской.

Вместе с Джорджией Пинкус она нашла для Софи дорогие наряды, благодаря которым она выглядела моложе.

Софи Уэссекская с мужем Фото: Getty Images

В 2015 году Grazia сообщила, что Пандора также помогала подбирать наряды Кейт Миддлтон. А источник добавил: "Они знают друг друга много лет, и Кейт доверяет ее советам".

Пандора страдает от биполярного расстройства и сейчас занимается благотворительными проектами в Мозамбике.

Джеки Микин

Джеки Микин раньше была костюмером королевы-матери, а теперь отвечает за преображение королевы Камиллы.

Стиль королевы Камиллы Фото: Getty Images

Она работала с Камиллой с момента ее свадьбы с Чарльзом и помогла Королеве собрать рабочий гардероб, подходящий для женщины ее возраста. Благодаря ей в гардеробе Камиллы появились шляпы от Philip Treacy и наряды от Брюса Олдфилда, Анны Валентайн и Вивьен Вествуд.

Для интервью Vogue, посвященного ее 75-летию в прошлом году, королева выбрала наряд, выбранный Микин, а не экспертами журнала, надев для съемки кобальтово-синее вечернее платье от Брюса Олдфилда.

Камилла в наряде своего мужа Фото: Getty Images

Джеки даже помогла ей обновить набор уникальных вещей – вроде мантии, которую в 1990-х Чарльзу подарили в Саудовской Аравии.

Наташа Арчер

Наташа Арчер стала членом Королевского Викторианского ордена в Букингемском дворце в 2019 году в знак признания ее заслуг перед королевской семьей.

Наташа Арчер с гардеробом Кейт Миддлтон Фото: Getty Images

Наташа присоединилась к принцу Уильяму и Кейт Миддлтон в качестве личного помощника в 2007 году.

Наташа, известная, как Таш, замужем за королевским фотографом Крисом Джексоном. Она позже была повышена до личного стилиста Кейт и выполнила просьбу королевы Елизаветы, которая просила сделать стиль тогда еще герцогини Кембриджской "более царственным".

Кейт Миддлтон до того, как за нее взялись стилисты Фото: Getty Images

Вскоре подол до колен и туфли-лодочки телесного цвета были заменены широкими брюками, шелковыми блузами с бантами, модными принтами и талией с баской.

Стиль Кейт Миддлтон Фото: Getty Images

Она путешествовала вместе с ней, подбирая гардероб, во время турне по Австралии.

Стиль Кейт Миддлтон Фото: Getty

Арчер приписывают знакомство Кейт с ее любимым пакистанским дизайнером Махин Хан перед ее королевским туром в Пакистан в 2019 году.

Вирджиния Чедвик-Хили

Вирджиния Чедвик-Хили, стилист Кейт Миддлтон, присутствовала на их свадьбе в 2011 году. И там ее отметили, как одну из самых стильных.

Вирджиния, также известная как Джинни, стала известна как "секретное оружие" Кейт Миддлтон и, как сообщается, начала с ней работать, когда Наташа Арчер была в декретном отпуске.

Талантливый стилист — дочь 3-го лорда Стратхалмонда и давняя подруга принца Уильяма.

Джинни работала исполнительным редактором журнала Vogue по розничным продажам, а в 2018 году основала компанию VCH Style, специализирующуюся на консультировании в области моды и стиля.

Стиль Кейт Миддлтон Фото: Getty Images

Ей приписывают то, что она помогла Кейт осовременить ее деловой стиль. И сделала блузки с бантом ее фишкой.

Стиль Кейт Миддлтон Фото: Getty Images

Королевский источник говорил, что "она сильно изменила гардероб герцогини для публичных мероприятий и помогла ей обрести совершенно новое чувство уверенности".

Оливия Бэкингем и леди Эмили Комптон

Оливии Бэкингем, фотографу, ставшему стилистом, приписывают гламурное появление принцессы Беатрис на свадьбе наследного принца Хусейна и его жены Раджвы в Иордании.

Принцесса Беатрис на свадьбе кронпринца Хуссейна Фото: Скриншот

На ней было бледно-розовое атласное платье с рюшами на рукавах от Reem Acra и знаменитая Йоркская тиара.

Образ был разработан Оливией Бэкингем — частью дуэта, который изначально инициировал элегантную модную трансформацию принцессы.

Принцесса Беатрис на коронации Чарльза Фото: Getty Images

Оливия и леди Эмили Комптон помогли Беатрис выбрать темно-синее прозрачное кружевное платье Self-Portrait для свадьбы леди Габриэллы Виндзор в мае 2019 года и продолжали помогать с громкими выступлениями.

Леди Эмили — бывший общественный редактор журнала Tatler и дочь маркиза Нортгемптоншира, а Оливия, ставшая стилистом, фотограф, сотрудничала с Vogue Hong Kong.

Сара Прайс

Лондонский стилист, Сара Прайс, родом из Дублина, руководит компанией Style Tonic и начала работать с принцессой Евгенией после того, как их познакомил общий друг.

Она помогла принцессе Евгении реализовать свое видение "современной принцессы", когда она связала себя узами брака с Джеком Бруксбэнком в 2018 году.

Свадьба принцессы Евгении Фото: Getty Images

Принцесса попросила, чтобы ее платье, разработанное Питером Пилотто и Кристофером де Восом, имело вырез на спине, чтобы показать шрам от операции, которую она перенесла в детстве.

Сара также помогла Евгении с двумя другими свадебными нарядами, включая бледно-розовое платье в голливудском стиле от Zac Posen для ее вечернего приема.

Саре приписывают то, что она познакомила Евгению с современными дизайнерами.

Самое известное фото принцесс Беатрис и Евгении на свадьбе принца Уильяма и Кейт Миддлтон Фото: Getty Images

Напомним, ранее стало известно, что стилистка покойной королевы Елизаветы съехала из дворца. Она не смогла найти общий язык с королем Чарльзом, впрочем, как и с его внуками. О нраве Келли писал даже принц Гарри в своих мемуарах. А еще Келли неоднократно попадала в скандалы и конфликтовала с прочим персоналом, за что получила прозвище АК-47.