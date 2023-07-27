Илон Маск, его бывшая девушка Граймс и их сын Х вместе отправились в отпуск

Миллиардер и певица встречались с 2018 по 2022 год. Во время этого романа родились двое детей, которым родители дали очень странные имена.

Илон Маск и Граймс, которые расстались еще в прошлом году, снова сошлись ради отпуска на итальянском курорте Портофино. Об этом пишет Daily Mail.

52-летний миллиардер и 35-летний музыкант встречались время от времени с 2018 по 2022 год. Теперь фотографы застали их обоих на отдыхе в Италии одновременно. Известно, что они вместе посетили свадьбу друзей и остановились в одном отеле.

Граймс прогуливалась по улицам Портофино со своим трехлетним сыном X Æ A-12, а основатель Tesla, миллиардер, наслаждался едой со своим сыном-подростком Саксоном от первого брака с Джастин Уилсон.

Говорят, что бывшие возлюбленные присутствовали на свадьбе венчурного капиталиста-миллиардера Чамата Палихапитии и его давней подруги Натали Домпе, на этой неделе.

По словам очевидца, Граймс и Илон Маск в настоящее время остановились в одном отеле в итальянской приморской деревне, но неясно, проводили ли они какое-то время вместе.

Граймс на свадьбе была в водолазке с вырезом, красном платье и массивных черных ботинках. На свадьбу ее сопровождали телохранители.

Напомним, Илон Маск и Граймс начали встречаться в апреле 2018 года. Причем познакомились они благодаря Twitter.

Илон Маск хотел опубликовать шутку об искусственном интеллекте, но обнаружил, что Граймс уже сделала это.

Они вместе ходили на вечеринки. Даже посетили Met Gala, что для Маска было необычно.

У них родился сын, которому дали имя X Æ A-12, или Экс Эш Эй-Твелв, которого родители зовут просто Х, или Экс.

Уже после расставания стало известно, что у Маска и Граймс, благодаря суррогатной матери родилась дочь Exa Dark Sideræl (Экса Дарк Сидерель), или просто Y.

Илон Маск рассказывал в 2021 году, что они с Граймс "наполовину разошлись", но настаивал на том, что они все еще влюблены".

"Мы наполовину разошлись, но по-прежнему любим друг друга, часто видимся и находимся в хороших отношениях. Моя работа в SpaceX и Tesla требует, чтобы я был в Техасе или ездил за границу, а ее работа — в Лос-Анджелесе", — рассказывал миллиардер о своих сложных отношениях.

В июне 2022 года стало известно, что у Илона тайно родились близнецы от его сотрудницы Шивон Зилис — за несколько недель до того, как у него и Граймс родилась дочь. Шивон — операционный директор в компании Neuralink.

Также у Илона были отношения с австралийской актрисой Наташей Бассетт. Но они быстро разошлись.