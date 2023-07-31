Как выглядят юные Кейт Миддлтон и принц Уильям в шестом сезоне "Короны": первые кадры

В шестом сезоне показано начало отношений принца и принцессы Уэльских.

Съемки шестого сезона сериала "Корона" о жизни британской королевской семьи в самом разгаре. Стриминговый сервис Netflix анонсирует премьеру на осень этого года, а пока дразнит зрителей новыми кадрами.

Шестой сезон будет охватывать период с конца 1990-х до начала 2000-х годов. Одна из предстоящих сюжетных линий, вызвавшая волнение среди фанатов, — это демонстрация юной Кейт Миддлтон, чей зарождающийся роман с принцем Уильямом в студенческие годы будет показан в новых сериях.

Уже представлены первые фото Кейт Миддлтон и принца Уильяма во время учебы в университете в исполнении Мег Беллами и Эда Маквея.

На одном фото изображена пара, которая идет, держась за руки. Они такде позируют перед кафе в Сент-Эндрюсе, которое украшено словами: "Где Кейт встретила Уилла". Кроме того, папарацци сфотографировали Беллами и Маквея во время съемок.

Сейчас снимаются сцены в Сент-Эндрюсе, где молодой принц Уильям познакомился со своей будущей женой в 2001 году, когда они учились в одноименном университете шотландского городка.

Согласно MailOnline, Уильям и Кейт жили вместе на улице Хоуп, 13А на втором курсе с друзьями Фергусом Бойдом (старым итонцем, как Уильям) и Оливией Блисдейл. Двухэтажный общий дом обходится его арендаторам всего в 100 фунтов стерлингов в неделю каждому.

Художники по костюмам отлично проработали образы героев в точном соответствии со стилем нулевых: с большим количеством полосок, твида, жилетов и джинсов.

Что касается физического сходства, тонкие черты Беллами и блестящие каштановые локоны делают ее очень похожей на юную Кейт, а Маквей практически одно лицо со своим прототипом.

Изначально шоураннер Питер Морган утверждал, что пятый сезон "Короны" станет последним. Однако после завершения съемок он понял, что нужен еще один сезон, чтобы "отдать должное богатству и сложности истории".

Продюсеры непреклонны в том, что шестой сезон не будет сдвигать сюжетную линию ближе к сегодняшнему дню, охватывая такие события, как свадьба герцога и герцогини Сассекских и "Мегзит". Вместо этого сериал завершится в "середине нулевых", и, скорее всего, его финалом станет свадьба принца Чарльза и Камиллы Паркер-Боулз в 2005 году.

В предыдущем сезоне показали расставание принца Чарльза и покойной Дианы, принцессы Уэльской в 1992 году и их последующий развод в 1996 году. Главные роли сыграли Элизабет Дебики и Доминик Уэст, которые сменили Эмму Коррин и Джоша О. Коннора в главных ролях.

В шестом сезоне Дебики вернется в роли Дианы, Уэст – в роли Чарльза, Оливия Уильямс – в роли Камиллы Паркер Боулз, а Имельда Стонтон и Джонатан Прайс сыграют Елизавету II и принца Филиппа.

Одним из самых спорных моментов был вопрос экранизации трагической гибели Дианы в автомобильной аварии в Париже. Netflix ранее подчеркивал, что в сериале не будет показан "точный момент столкновения".

Тем временем пятый сезон "Короны" номинирован сразу на шесть премий "Эмми", включая "Лучший драматический сериал" и "Выдающуюся женскую роль второго плана в драматическом сериале" Элизабет Дебики. Правда, когда состоится церемония награждения, неизвестно, поскольку она перенесена из-за забастовки в Голливуде.

Ранее Фокус писал, что сериал "Корона" обвинили в попытке разрушить королевскую семью. Тем не менее Камилла втайне смотрит его.