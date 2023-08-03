Линдси Лохан показала фигуру через две недели после родов (фото)

В прошлом месяце у Линдси Лохан и Бадера Шаммаса родился сын Луай.

37-летняя американская актриса, модель, певица и дизайнер Линдси Лохан рассказала о жизни в роли мамы в своей первой публикации после рождения сына. Знаменитость показала фигуру, опубликовав в своем Instagram-аккаунте зеркальное селфи.

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"Я так горжусь тем, что это тело смогло сделать за эти месяцы беременности, а теперь и за выздоровление, — написала она. — Рождение ребенка — это самая большая радость в мире! Я не обычная мама, я послеродовая мама".

Луай — арабское имя, означающее "щит или защитник" — родился в Дубае, хотя точная дата его рождения в настоящее время не разглашается.

"Линдси Лохан и ее муж-финансист Бадер Шаммас приветствовали красивого, здорового сына по имени Луай. Семья на седьмом небе от любви", — сказал представитель Лохан журналу People в прошлом месяце.

Линдси и Бадер связали себя узами брака 3 апреля 2022 года. Год спустя, в марте 2023 года, звезда объявила, что ждет первого ребенка от возлюбленного.

Ранее Фокус писал, что за несколько дней до родов Линдси Лохан показала, как оформила детскую комнату для своего малыша. Также мы писали, как она рассказала мужу о беременности.