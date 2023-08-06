Ребел Уилсон попала в больницу из-за неудачного трюка на съемках нового фильма (фото)

Австралийская звезда рассказала, что ее доставили в больницу после неудачного трюка на съемочной площадке.

43-летняя австралийская актриса Ребел Уилсон была доставлена в больницу после "каскадерского несчастного случая" на съемках ее нового фильма. Об этом она сообщила в своем Instagram-аккаунте.

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Как известно, звезда "Идеального голоса" заканчивала съемки нового проекта, над которым она работала в Саванне, штат Джорджия. Однако производство и съемки завершились не очень удачно — знаменитость забрали в больницу и наложили швы на нос из-за травмы.

Ребел поделилась снимком окровавленного и травмированного носа, написав: "Не так, как я хотела закончить этот фильм. Три шва и в больнице прошлой ночью после каскадерской аварии в 4 утра".

Похоже, травму Ребел получила во время съемок нового инди-фильма "Крепкая невеста", в котором она берет на себя роль секретного агента и фрейлины своей лучшей подруги. Синопсис комедийного боевика гласит: "Когда группа наемников берет в заложники роскошную свадьбу, они понятия не имеют, что их ждет, поскольку подружка невесты на самом деле является секретным агентом, готовым обрушить адский огонь на любого, кто разрушит свадьбу ее лучшей подруги".

Напомним, Ребел Уилсон резко сделала каминг-аут и призналась, что ей всегда нужна была диснеевская принцесса. Избранницей актрисы стала дизайнер Рамона Агрума. В феврале этого года влюбленные обручились.

Ребел Уилсон и Рамона Агрума Фото: Getty Images

В ноябре прошлого года стало известно, что Ребел Уилсон впервые стала мамой, воспользовавшись услугами суррогатного материнства.

Также Фокус писал, что семье избранницы Ребел Уилсон трудно принять однополые отношения.