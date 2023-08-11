Похудеть и не потерять мышцы: 7 фантастических способностей белка

Во время похудения важно не только распрощаться с лишними килограммами, но и сохранить мышечную массу. И поможет в этом белок!

Если вы хотите похудеть, вы обязательно должны знать о волшебных свойствах белка. Да, вы не ослышались – протеин нужен не только бодибилдерам или любителям тренажерного зала! Это ваш лучший друг, когда дело доходит до потери лишних килограммов. Об этом пишет Onlymyhealth.

Итак, почему белок настолько необходим вашему организму, особенно, если вы находитесь в процессе похудения.

Повышает метаболизм

Фото: Freepik

Белок необходим для вашего метаболизма. Когда вы едите продукты, богатые белком, организм работает усерднее, чтобы расщепить его и усвоить все питательные вещества. Этот процесс, называемый термическим эффектом пищи (TEF), увеличивает метаболизм и сжигает больше калорий. Таким образом, вы можете жевать куриную грудку или тофу абсолютно без чувства вины, зная, что это помогает вашему телу увеличить скорость сжигания калорий.

Контролирует аппетит

Если вы часто чувствуете, что ваш желудок — бездонная яма, которая никогда не насыщается, вводите белок! По данным Национального института здоровья, продукты с высоким содержанием белка помогают дольше чувствовать сытость, сдерживая надоедливые муки голода и предотвращая переедание.

Белок сигнализирует мозгу о необходимости высвобождения гормонов, которые вызывают чувство сытости, помогая вам достичь поставленных целей в снижении веса.

Сохраняет мышечную массу

Фото: Pixabay

Когда вы пытаетесь сбросить лишние килограммы, последнее, что вы хотите потерять, — это набранные тяжелым трудом мышцы. И тут снова поможет белок. Наличие белка в рационе помогает сохранить сухую мышечную массу во время похудения, гарантируя, что вы теряете жир, а не мышцы. Таким образом, вы можете раскачать свое подтянутое тело и почувствовать себя сильнее на пути к похудению.

У Фокус. Стиль появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые интересные новости из мира шоу-бизнеса и светской жизни!

Стабилизирует уровень сахара в крови

Колебания уровня сахара в крови могут привести к энергетическим сбоям и сильной тяге к сладкому. Но не бойтесь! Белок может помочь стабилизировать уровень сахара в крови. Когда вы потребляете белок вместе с углеводами, он замедляет усвоение сахара, поддерживая стабильный уровень энергии и уменьшая тягу к сладкому.

Увеличивает сжигание жира

Фото: Getty Images

Белок помогает вашему организму использовать жир в качестве топлива. Он активирует ферменты, расщепляющие накопленный жир, и побуждает ваше тело использовать жир в качестве источника энергии во время тренировки. Итак, перед тем как отправиться в спортзал или на прогулку, устройте себе белковый перекус, чтобы максимально усилить процесс сжигания жира.

Поддерживает восстановление мышц

Вы, наверное, слышали, что белок после тренировки необходим для восстановления мышц, и это действительно так. Белок обеспечивает строительные материалы, необходимые для восстановления мышц после тренировки. Когда ваши мышцы эффективно восстанавливаются, вы можете быстрее вернуться к тренировкам и сжечь еще больше калорий.

Уменьшает тягу к еде

Ночные перекусы могут стать главным врагом потери веса. Но не волнуйтесь, белок и здесь может прийти вам на помощь. Добавьте на ужин белковую пищу, это поможет контролировать ночную тягу к еде и облегчить желание съесть нездоровую пищу.

Итак, белок просто необходим в процессе похудения. Он ускоряет обмен веществ, укрощает аппетит и поддерживает мышцы, одновременно помогая эффективно сбросить лишние килограммы.

Напомним, эндокринолог рассказала, чем опасен дефицит жиров для женского организма.

Ранее Фокус писал о том, что какие существуют сочетания продуктов, которые помогают эффективно сжигать жир.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.