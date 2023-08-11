Знает испанский и любит единорогов: 10 самых неожиданных фактов о принцессе Шарлотте

Дочь принца Уильяма и Кейт Миддлтон уже стала настоящей звездой, так что любая подробность о ее жизни тут же становится сенсацией.

Принцесса Шарлотта, средний ребенок принца Уильяма и Кейт Миддлтон, одна из самых популярных девочек в мире.

Все что она носит, становится модно, любое ее появление на публике освещается таблоидами, а журналисты уже гадают, какую тиару из бабушкиной шкатулки принцесса Шарлотта наденет первой.

Фокус собрал самые интересные факты о принцессе Шарлотте, которая уже давно обошла своих братьев в негласной гонке за популярностью.

Шарлотта любит единорогов

Хоть Шарлотта и начинает выполнять обязанности члена королевской семьи, сопровождая родителей на официальных мероприятиях, она, прежде всего, восьмилетняя девочка. И ей нравится все то же, что любят ее одногодки. И она обожает единорогов.

Об этом рассказывал ее отец, принц Уильям. Во время официального визита в Девон несколько лет назад, Уильям общался с пожарными и, увидев "рог единорога, сделанный из разноцветных шариков", он отметил, что его дочь их "обожает".

На сумке Шарлотты виден брелок в виде единорога Фото: Getty Images

Также журналисты заметили, что в первый день принцессы Шарлотты в школе в Томас-Баттерси, ее сумку украшал брелок в виде единорога.

Любимый цвет принцессы Шарлотты — розовый

Кейт Миддлтон часто носит с дочерью похожие наряды. И часто девочка появляется в голубых платьях. Но при этом ее любимый цвет розовый. Во время посещения Детского центра Hornsey Road в Лондоне Кейт Миддлтон обсуждала со студенткой любимые цвета и упомянула этот факт.

Принцесса Шарлотта на руках матери Фото: Getty Images

"Она спросила меня, какой мой любимый цвет. Я сказал розовый, и она сказала, что это тоже любимый цвет Шарлотты", — рассказывала позже девушка.

Принцесса Шарлотта говорит на двух языках

Благодаря тому, что принцесса Шарлотта, принц Джордж и принц Луи воспитываются няней из Испании — Марией Терезой Туррион-Борралло, Шарлотта начала говорить на испанском еще в трехлетнем возрасте.

Мария Тереза Туррион-Борралло - няня детей принца Уильяма Фото: Getty Images

Не исключено, что сейчас она выучила этот язык еще лучше.

Шарлотта обожает животных

В королевской семье все любят животных. Не секрет, что королева Елизавета занималась разведением лошадей и у нее всегда было несколько собак породы корги.

Первый щенок у детей принца Уильяма появился еще до рождения Шарлотты. Их любимый кокер-спаниель Лупо умер в 2020 году

Принцесса Шарлотта со своей собакой по кличке Орла Фото: dukeandduchessofcambridge

Брат Кейт, Джеймс Миддлтон, подарил им еще одного щенка кокер-спаниеля из помета его собственной собаки Эллы. Черного кокер-спаниеля назвали Орлой. Шарлотта даже позировала с Орлой для фото.

Также Шарлотта увлекается верховой ездой и впервые села на пони, когда ей было всего 17 месяцев.

В 2016 году Кейт проговорилась золотой медалистке Паралимпийских игр Наташе Бейкер, что у ее дочери есть "эта особенная страсть к лошадям".

Также у принцессы Шарлотты есть домашний хомяк по имени Марвин.

Принцесса любит готовить и ее можно назвать гурманом

Два года назад Кейт Миддлтон удивила поклонников, рассказав, что принцесса Шарлотта любит оливки. Обычно дети недолюбливают оливки, но Шарлотте они нравятся.

Также Кейт упоминала в беседе, что дети часто помогают ей готовить на кухне. И Шарлотте особенно нравится печь, а потом украшать кексы, а также она любит готовить макароны с сыром.

Принцесса Шарлотта любит готовить Фото: The Prince and Princess of Wales/instagram

Не отказывается Шарлотта и от более экзотических блюд, ее родители упоминали, что она любит острый карри и индийскую кухню, любит готовить пиццу, потому что можно "испачкать руки мукой" и часто ест зеленый горошек, который сама же и вырастила в их семейном саду.

Принцесса Шарлотта — хозяйка дома

Еще на коронации короля Чарльза и до нее многие обратили внимание, что принцесса Шарлотта следит за своими братьями и контролирует их поведение. То, что второй ребенок Кейт и Уильяма растет лидером, подтвердила и сама принцесса Уэльская.

Принцесса Шарлотта с братьями Фото: Getty Images

Разговаривая с другой матерью на мероприятии несколько лет назад, Кейт Миддлтон, как сообщается, сказала ей, что "Шарлотта очень быстро растет. Она главная".

У принцессы Шарлотты есть милое прозвище

Как и у многих членов королевской семьи, у принцессы Шарлотты есть милое семейное прозвище. Мама принцессы Шарлотты, Кейт Миддлтон, раскрыла прозвище малышки "Лотти", когда она разговаривала с другой мамой во время официального визита на стадион Виндзорского парка в Северной Ирландии в марте 2019 года.

Принцесса Шарлотта Фото: Getty

Впрочем, позже выяснилось, что у Шарлотты есть еще одно прозвище. Отец называет дочь французским прозвищем "Миньонетта", что означает "милая".

Принцесса Шарлотта любит танцевать и любит спорт

Это, пожалуй, не так удивительно, как оливки или кулинария, большинство маленьких детей любят танцевать. Принц Уильям поделился этим фактом в беседе с премьер-министром Мальты Джозефом Маскатом.

Также он говорил, что она любит футбол, гимнастику и обожает лазать по деревьям. Принц общался с девушками из сборной по футболу и признался, что его дочь очень любит этот вид спорта.

Принцесса Шарлотта с родителями на спортивном матче Фото: Getty Images

"Шарлотта хочет, чтобы я сказал вам, что она действительно хороша в воротах, думаю, в будущем она станет настоящей звездой. Я пообещал передать ее слова", — сказал принц.

Шарлотта любит возиться в саду

Об этом упоминала в интервью ее бабушка, Кэрол Миддлтон в интервью журналу Saga. По ее словам она любит работать в саду со своими внуками и особенно это нравится Шарлотте. По словам Кэрол у малышки настоящий талант, или как говорят, "зеленые пальцы", то есть все растения, которые она посадила – пышно растут и цветут.

Шарлотта любит возиться в саду Фото: The Prince and Princess of Wales/instagram

"Для детей важно расти, ценя природу, и им нравится пачкаться", — шутила Кэрол.

Шарлотта вошла в историю

Когда родился третий ребенок принца Уильяма и Кейт Миддлтон, принц Луи, Шарлотта вошла в книги по истории как первая женщина из королевской семьи, которую не оттеснил по линии наследования ее младший брат. До того как в 2013 году был принят Закон о престолонаследии, любые девочки, рожденные от королевской пары, автоматически уступали место мальчикам.

Принцесса Шарлотта и принц Луи Фото: Getty Images

Однако принцесса Шарлотта остается третьей в очереди на престол после своего отца Уильяма и старшего брата Джорджа.

Напомним, ранее Фокус писал о том, что родителей принцессы Шарлотты расстраивает тот факт, что она стала модной иконой.