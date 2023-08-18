Творог, чечевица и киноа. Топ-6 продуктов, в которых белка больше, чем в яйцах

Белок – это основа нашего здоровья и слаженной работы организма, так как именно он обеспечивает рост, построение клеток. Поэтому крайне важно, чтобы в вашем рационе присутствовало достаточное количество различных видов белка.

Когда дело доходит до белка, все почему-то сразу вспоминают яйца, которые известны высоким содержанием белка. Тем не менее если и другие продукты, которые содержат даже больше белка, чем яйца и могут внести в ваш рацион вкусовое разнообразие. Эти 6 белковых продуктов помогут вам разнообразить свое питание и получать максимум пользы. Об этом пишет Health Shots.

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Белки необходимы для производства антител, отвечают за крепкий иммунитет, белковый состав имеют энзимы и многие гормоны, потому достаточное поступление белка жизненно важно для здоровья. Недостаток протеина влияет на все органы и системы, ухудшает состояние кожи и волос и способствует преждевременному старению. Чтобы избежать этого, позаботьтесь о том, чтобы в вашем ежедневном меню были продуты с высоким содержанием белка. Вот 6 самых лучник из них.

Йогурт

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Греческий йогурт имеет кремовую текстуру и потрясающий сливочный вкус, но помимо этого содержит большое количество белка. Имея примерно 10 г белка на 100-граммовую порцию йогурта, он превосходит по содержанию белка даже куриные яйца. Кроме того, греческий йогурт содержит пробиотики, кальций и другие необходимые питательные вещества, делающие его прекрасным полезным для здоровья продуктом, который должен занять достойное место в вашем холодильнике.

Семена конопли

Фото: Freepik

Наверняка вы слышали о пользе этих маленьких семян. Семена конопли называют суперпродуктом, который содержит около 30 граммов белка на 100 грамм семян. Эти семена обеспечивают организм сбалансированным соотношением омега-3 и омега-6 жирных кислот, что делает их незаменимыми для здоровья сердца. Их можно добавлять в смузи, салаты и йогурты.

Тофу

Фото: Freepik

Тофу – основной продукт многих вегетарианских и веганских диет, который получают из соевых бобов. Тофу содержит примерно 8 г белка на 100-граммовую порцию продукта. Тофу, кроме белка, содержит достаточное количество железа и кальция, что делает его прекрасной альтернативой животным и растительным белкам.

Киноа

Фото: Freepik

Киноа — это псевдозерно, известное своим полным белковым профилем, так как содержит все девять незаменимых аминокислот. Содержит примерно 4 г белка на 100-граммовую порцию киноа, а также является прекрасным источником пищевых волокон, магния и других витаминов и минералов, которые делают киноа идеальным вариантом для тех, кто хочет улучшить и разнообразить свое питание.

Творог

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Творог — это кисломолочный продукт, который также занимает заслуженное место в этим списке. Он содержит 11 г белка на 100-граммовую порцию продукта и также превосходит яйца по содержанию протеина. Кроме того, творог содержит казеин, который медленно усваивается и способствует росту мышц, что делает его ценным продуктом питания для тех, кто активно занимается спортом.

Чечевица

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Чечевица – вид бобовых, который является фантастическим источником растительного белка, так как содержит примерно 9 г белка на 100-граммовую порцию. Чечевица содержит не только белок, но и питательные волокна и массу необходимых питательных веществ. Это прекрасное дополнение к супам, салатам и рагу.

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Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.