Дженнифер Лопес показала новые фото со свадьбы с Беном Аффлеком

На снимках Дженнифер и Бен выглядят по-настоящему счастливыми.

Американская певица и актриса Дженнифер Лопес, которая 20 августа 2022 года официально стала женой дважды оскароносного актера и режиссера Бена Аффлека, трогательно поздравила супруга с первой годовщиной брака, опубликовав в соцсетях фотографии с их торжества на ранчо Бена в заповеднике Хэмптон-Айленд в Джорджии.

Пара получила разрешение на брак 16 июля 2022 года в округе Кларк, штат Невада, а затем тайно поженилась в маленькой белой свадебной часовне на Лас-Вегас-Стрип.

Пышное же торжество для друзей и родных влюбленные устроилив особняке Бена стоимостью 8,9 млн долларов. На протяжении торжеств новоиспеченная жена сменила несколько дорогих дизайнерских платьев.

На фото, которые ранее нигде не публиковались, – счастливые молодожены.

Счастливые молодожены Бен и Дженнифер целуются на фоне салюта в их честь Фото: Jennifer Lopez/Facebook

У Фокус. Стиль появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира шоу-бизнеса!

Кроме снимков, Дженнифер поделилась словами ее предстоящей песни Dear Ben Pt. II, посвященной, конечно же, мужу.

"Дорогой Бен,

Сижу здесь одна,

Глядя на свое кольцо.

Чувствую себя подавленной,

Это заставляет меня петь, петь.

Как мы оказались здесь

Без перемотки назад

О боже,

Это моя жизнь", – говорится в композиции.

Dear Ben Pt. II – одна из девяти заявленных песен, которые Дженнифер посвятила мужу в ее грядущем 13-трековом девятом студийном альбоме This Is Me… Now, который станет ее первой записью после выхода альбома A.K.A. еще в 2014 году.

Лопес выпустила первую часть песни Dear Ben в своем альбоме 2002 года This Is Me … Пара рассталась в 2004 году, и Джей Ло очень тяжело переживала этот разрыв.

Однако спустя 17 лет, в феврале 2021-го они снова начали переписываться друг с другом. Через два месяца Дженнифер разорвала помолвку с совладельцем Minnesota Timberwolves Алексом Родригесом. Воссоединение двух звезд стало настоящей сенсацией в мировом шоу-бизнесе, и многие думали, что это все ненадолго, однако в этот раз Беннифер, а именно так прозвали влюбленных поклонники, не утратили свой шанс.

Ранее Фокус писал, что Дженнифер Лопес трогательно поздравила мужа с днем рождения.