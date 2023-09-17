Светлана Бевза познакомила дочь с Линдой Евангелиста (фото)

Украинская дизайнер призналась, что воплотила мечту своего детства. По словам Светланы Бевзы, популярная супермодель 90-х была на обложке ее первого журнала Vogue.

Украинская дизайнер Светлана Бевза познакомила свою маленькую дочь Анну с канадской супермоделью Линдой Евангелиста. О незабываемой встрече она рассказала у себя в Instagram.

"Незабываемый момент милой беседы Линды с Анной. Надеюсь, через 10 лет моя дочь это поймет. И сейчас для меня это был особенный момент. Мой первый Vogue, который у меня когда-либо был, был с ней на обложке", — написала Бевза.

Судя по отметке в соцсетях, Бевза встретила супермодель в Dover Street Market в Лондоне.

Фото: Instagram Фото: Instagram

Напомним, последние шесть лет Линда Евангелиста скрывалась от камер, поскольку ее организм дал непредвиденную реакцию на процедуру, известную как CoolSculpting. Она была разработана для уменьшения жировых клеток, но в случае знаменитости заставила их увеличиться. С тех пор Евангелиста перенесла две операции по липосакции. В феврале 2023 года супермодель объявила, что ей надоело жить в "позоре" и решила постепенно возвращаться к работе.

В сентябре 2023 года 58-летняя канадская супермодель впервые рассказала о своей личной многолетней борьбе с раком груди. Из интервью WSJ в выпуске Men’s Style Issue стало известно, что знаменитости диагностировали серьезное заболевание два раза: сначала в 2018 году, а затем в 2022 году.

Также Линда Евангелиста поделилась историей о том, как ее лицу вернули форму с помощью скотча для съемок в Vogue. Обсуждая съемку для Vogue, Евангелиста призналась, что ее челюсть и шея не выглядят так "в реальной жизни", и что визажисту Пэт МакГрат пришлось использовать скотч и резинки, чтобы вернуть ее черты назад. С целью скрыть это, она позировала в шарфах и шляпах. Супермодель добавила, что все еще "пытается полюбить себя" после того, как впала в "такую ​​депрессию".

Фокус также писал о том, что 54-летнего австралийского актера Хью Джекмана заметили в Нью-Йорке после того, как несколькими днями ранее он и его жена Деборра-Ли Фернесс объявили о своем решении развестись после 27 лет брака. Папарацци обратили внимание, что знаменитость уже снял обручальное кольцо.