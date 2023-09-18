Российская актриса считает, что Софию Ротару "запугали в Украине"

Украинская певица время от времени реагирует на массированные обстрелы и поздравляет украинцев с праздниками, однако публично не осуждает Россию.

Российская актриса Эвелина Бледанс высказалась по поводу нейтралитета Софии Ротару во время полномасштабной российско-украинской войны. Об этом пишут росСМИ.

Звезда короткометражного сериала "Маски-шоу" вспомнила, что у Ротару есть недвижимость в Крыму, и предположила, что ее "запугали в Украине".

Бледанс, которая родилась в Ялте и провела детство в Крыму, сказала, что украинская певица негативно относится к стране-агрессору РФ, поскольку "ей подают информацию, которая является ложной".

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София Ротару Фото: Скриншот

"Ее здесь приветствовали, на всех новогодних огоньках она была желанной гостьей. И не только на новогодних, но и на всех этих государственных праздниках — День милиции и так далее. Ротару постоянно выступала на кремлевских концертах. То есть сцена Кремля — это ее сцена", — отметила Бледанс.

Российская актриса, которая когда-то встречалась с сыном Софии Ротару Русланом, считает, что певица воспринимает информацию от своих близких и верит ей. А также думает о недвижимости в Киеве.

"Она же таки украинская певица. Как знать, что ей там сказали, может, запугали: "Да что ты поедешь в эту Россию? Да тебя там сотрут". И она испугалась и решила принять такую позицию. Я предполагаю именно это", — отметила Бледанс, которая признала оккупацию Крыма РФ.

Эвелина Бледанс

Напомним, российский продюсер предполагает, что София Ротару не находится в Украине.

Также Фокус писал о доносе на Софию Ротару в РФ.