Кейт Миддлтон появилась на публике в серьгах за 60 фунтов стерлингов (фото)

Королевская персона сыграла в регби на инвалидной коляске.

Кейт Миддлтон появилась на публике в серьгах за 60 фунтов стерлингов. Об этом сообщает Royal Fashion Police.

Накануне супруга будущего короля Великобритании, принца Уильяма, отправилась в Галл на северо-востоке Англии, где сыграла в регби на инвалидных колясках, чтобы подчеркнуть инклюзивность этого вида спорта.

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Кейт Миддлтон

На принцессе Уэльской был темно-синий спортивный костюм, состоящий из футболки и брюк. На ногах многодетной мамы были белые кроссовки. Длинные волосы королевская персона собрала в хвост.

Дополнили спортивный аутфит серьги от британского бренда "Spells of Love", цена которых составляет 60 фунтов стерлингов (около 2 600 грн).

Жена принца Уильяма появляется на публике как в бюджетных аксессуарах, так и демонстрируя королевские драгоценные украшения. В частности, на этот раз она была со знаменитым обручальным кольцом принцессы Дианы, которое Кэтрин подарил муж на помолвку.

Кейт Миддлтон Фото: Getty Images

Напомним, как Кэтрин Миддлтон помогает принцу Джорджу с учебой.

Также Фокус писал о встрече принцессы Уэльской с украинцами в Великобритании.