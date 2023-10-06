Топ-7 продуктов, которые нужно есть для здоровья гормональной системы
Возможно, вы слышали о диетах, балансирующих гормоны, и некоторых блюдах, обещающих улучшить уровень гормонов. Эксперт рассказывает, какие продукты действительно могут благотворно повлиять на нашу гормональную систему.
Гормоны — это химические посланники, попадающие в наш кровоток и играющие важную роль в различных функциях организма, таких как обмен веществ, рост и размножение. Многие аспекты здорового образа жизни могут помочь сохранить баланс гормонов. Об этом пишет Today.
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В большинстве случаев гормональный дисбаланс невозможно предотвратить, но есть вещи, которые вы можете сделать, чтобы оптимизировать общее состояние здоровья и держать гормоны под контролем.
Доктор Таз Бхатия, врач интегративной медицины рассказала об определенных привычках, которые могут естественным образом способствовать поддержанию гормональной функции. К ним относятся:
- управление стрессом;
- достаточное количество сна;
- Регулярные занятия спортом;
- сбалансированное питание.
"Пища — это основа того, как мы питаем свое тело и получаем питательные вещества… и продукты, которые мы выбираем, также могут быть важны, когда дело касается гормонов", — говорит Бхатия.
Здоровая диета, богатая разнообразными растениями, полезными жирами, белками, клетчаткой и витаминами, помогает обеспечить организм необходимой энергией и питательными веществами для эффективного метаболизма гормонов.
Определенные продукты оптимальны для поддержания гормонального здоровья. Цель состоит в том, чтобы по возможности включать эти гормонобезопасные продукты в свой ежедневный рацион.
Семена чиа
По словам Бхатия, семена чиа богаты витаминами, антиоксидантами и полезными жирами, необходимыми организму, а высокое содержание клетчатки делает их лучшим выбором среди семян.
По словам Бхатия, пищевая клетчатка важна для гормонального баланса, поскольку она помогает контролировать уровень сахара в крови и резистентность к инсулину. Клетчатка также поддерживает перистальтику кишечника и помогает нам чувствовать себя сытыми.
"Нам нужно много хорошей клетчатки в рационе, потому что, если мы не расщепляем пищу должным образом, мы не сможем эффективно усваивать питательные вещества и метаболизировать гормоны", — объясняет Бхатия.
Семена чиа содержат около 10 граммов клетчатки на порцию в 30 г, и цель состоит в том, чтобы получать от 25 до 30 граммов клетчатки каждый день.
Оливковое масло
Жир необходим для выработки холестерина, который является основным строительным блоком для производства гормонов. По словам Бхатия, здоровые жиры питают тело и мозг, помогают стабилизировать уровень инсулина и сахара в крови.
Увеличение потребления полезных жиров может помочь с гормональным балансом и хорошим холестерином.
"Добавление столовой ложки оливкового или кокосового масла, постепенно создает правильный жировой баланс", — говорит Бхатия, добавляя, что это может помочь организму правильно вырабатывать гормоны.
Лосось
Жиры омега-3 содержат холестерин, необходимый организму для выработки гормонов, а также обладают противовоспалительными свойствами.
Лосось богат жирными кислотами омега-3, включая эйкозапентаеновую кислоту (EPA) и докозагексаеновую кислоту (DHA). Он также помогает метаболизировать эстроген, предотвращая его накопление в организме, отмечает Бхатия. Лосось – один из лучших продуктов для гормонального здоровья, но он не только помогает организму поддерживать здоровый гормональный баланс, но и является отличным источником белка и других витаминов.
Крестоцветные овощи
Крестоцветные овощи, такие как брокколи, цветная капуста, брюссельская капуста и кочанная капуста, также могут играть роль в метаболизме гормонов, включая эстроген.
Это семейство овощей богато фитонутриентами, витаминами и антиоксидантами, которые помогают поддерживать здоровый уровень эстрогена и общее гормональное здоровье. Овощи крестоцветных также богаты клетчаткой и начинкой, что делает их питательным основным блюдом или дополнением к еде.
Темная листовая зелень
Темные или ярко окрашенные овощи, такие как капуста, листья салата и шпинат, богаты витаминами и минералами, которые помогают поддержать общее состояние здоровья, а также положительно влияют на работу печени и щитовидной железы.
"Это продукты с высоким содержанием глутатиона или антиоксидантов", — говорит Бхатия, добавляя, что глутатион может способствовать здоровью мозга и сердца, и уменьшать воспаление. Листовая зелень часто содержит большое количество витаминов А, С и Е, а также коэнзима Q10, которые важны для здорового гормонального баланса.
Если вы не являетесь поклонником листовой зелени, попробуйте смешать ее со смузи с другими фруктами, но главное в том, чтобы вы смешивали овощи, а не выжимали из них сок, чтобы сохранить всю клетчатку.
"Я люблю зеленые смузи, потому что они содержат клетчатку и много антиоксидантов, и вы даже можете добавить в них некоторые овощи семейства крестоцветных, смешав их все вместе", — рекомендует Бхатия.
Батат
Батат — это вкусный корнеплод, богатый клетчаткой, калием и, прежде всего, витамином А, отмечает Бхатия. На самом деле батат содержит бета-каротин, который организм превращает в витамин А. Помимо поддержания общего состояния здоровья и гормонального баланса, он помогает улучшить здоровье глаз. Это отличный гарнир и дополнение к вашему рациону, особенно осенью.
Бразильский орех
Бразильские орехи богаты питательными веществами и содержат много селена – минерала, необходимого для поддержания функции щитовидной железы, говорит Бхатия. Селен напрямую участвует в выработке гормонов щитовидной железы, которые помогают контролировать обмен веществ.
Помимо селена, бразильские орехи богаты магнием и полезными жирами.
"Вам нужно всего около двух штук в день, чтобы получить то, что нужно вашему организму", — рекомендует Бхатия. Всего один бразильский орех содержит около 95 мкг селена, а рекомендуемая суточная норма для большинства взрослых составляет 55 мкг селена.
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Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если у вас есть проблемы, обратитесь к специалисту.