Внебрачный сын Шварценеггера снова показал абсолютное сходство с отцом (видео)

Молодой человек мечтает достигнуть тех же высот, что и его знаменитый родиель.

26-летний Джозеф Баэна, внебрачный сын актера и бывшего губернатора Калифорнии Арнольда Шварценеггера, а еще очень титулованного бодибилдера в прошлом, активно работает в направлении того, чтобы, как и его отец, когда-нибудь завоевать титул "Мистер Олимпия". Он много времени проводит в спортзале, качая мускулы, а еще визуализирует мечту, повторяя на фото те же позы, что и Арни. Так, в свежем посте в Instagram он опубликовал видео, где в котором Джозеф продемонстрировал преданность бодибилдингу, похваставшись своим впечатляюще точеным голым торсом.

Он принимает несколько поз, которыми славился его отец, когда он начинал свою карьеру бодибилдера в 1970-х годах.

"Соревнуюсь с собой, чтобы быть лучше каждый день!" – подписал он публикацию.

Джозеф – сын Шварценеггера и его бывшей домработницы Милдред Баэны, с которой у него был роман в середине 1990-х годов. Невероятное сходство мальчика с его отцом положило конец многолетнему браку Арнольда и журналистки Марии Шрайвер, родившей ему четвертого ребенка всего через неделю после появления на свет Джозефа.

В 2011 году Мария подала на развод, и процесс продолжался больше 10 лет. Сейчас бывшие супруги находятся в хороших отношениях и вместе проводят семейные праздники.

Что касается отношений с любовницей, то Шварценеггер купил ей и сыну дом, оплатил обучение Джозефа в университете, но с Милдред практически не пересекается. В одном из интервью он признавался, что измена жене стала самой большой ошибкой в его жизни, но он благодарен Баэне за то, что подарила ему чудесного сына.

Джозеф Баэна с матерью Милдред Фото: Joseph Baena/Instagram

Сейчас отец и сын общаются. По словам Джозефа, не все было сначала гладко.

"Мне и ему потребовалось некоторое время, чтобы по-настоящему сблизиться, просто пошутить с ним и поговорить о чем угодно. Я вырос с мамой и всегда нервничал. И я не хотел, чтобы он думал обо мне плохо и говорил: "О, какого черта этот парень делает? Все время тусуется на вечеринках…. Но сейчас я близок со своим отцом, и мы шутим обо всем. Он всегда хочет услышать о драме. Он такой: "Расскажи мне все! Расскажи мне о драме. Расскажи мне об этих девушках", – рассказывал парень в одном из подкастов.

Ранее Фокус писал, как Джозеф отреагировал на мемуары своего отца.