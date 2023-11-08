Моргенштерн может выступить на оккупированном Донбассе ради возвращения в РФ (видео)

Моргенштерн, которого ранее Министерство юстиции России включило в список иностранных агентов, заявил, что тщательно взвесит все "за" и "против", если такое предложение все же поступит.

Российский рэп-исполнитель Моргенштерн пообещал подумать, если его пригласят выступить перед военными РФ, которые участвуют в войне против Украины. Об этом он сообщил в интервью с тележурналисткой Ксенией Собчак.

Соответствующий вопрос Собчак задала рэперу приведя в пример музыканта и лидера группы "Звери" Рому Зверя, который дал концерт для россиян на временно оккупированной территории Донбасса, несмотря на то, что ранее негативно высказывался о полномасштабном вторжении России в Украину.

"Буду решать по мере поступления": детали о возможном выступлении рэпера на ТОТ

Моргенштерн заявил, что тщательно взвесит все "за" и "против", если такое предложение все же поступит.

"По сути, с одной стороны, у меня возможность наконец-то давать концерты, домой съездить, в баню, в Уфу на дачу", — подчеркнул рэп-исполнитель.

Однако, по словам российского артиста, если он согласится на выступление перед оккупантами, публика это может воспринять как политическое заявление, а этого ему не хотелось бы.

"Если я там выступлю, это будет политическое высказывание, а я так не хочу делать никаких политических высказываний. Но так или иначе буду решать это по мере поступления. Если придет такое предложение, буду тщательно обдумать. Сейчас не знаю", — заявил Моргенштерн.

О возможном выступлении рэп-исполнителя из РФ высказался и народный депутат Украины Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале.

"Российский рэпер Моргенштерн ради возвращения на Россию готов выступить в Донецке перед оккупантами. Вот вам и музыка вне палитики", — написал нардеп.

Гончаренко о возможном выступлении Моргенштерна

Рэпера Моргенштерна признали иностранным агентом в РФ

На официальном сайте Министерства юстиции России в мае 2022 года сообщили, что российского рэп-исполнителя Моргенштерна включили в список иностранных агентов.

Причинами включения артиста называют финансирование из Украины, а также от израильской компании Yoola, которая отвечает за монетизацию видео на сервисе YouTube.

Возвращение рэпера в Россию

Напомним, Моргенштерн покинул Россию еще в 2021 году после обвинений со стороны Следкома РФ в пропаганде запрещенных веществ.

Однако, в июле 2022 года певец в своем Instagram показал билеты на самолет Прага-Москва и пригласил фанатов в свой ресторан в Москве.

Позже рэпер опубликовал фото из аэропорта Домодедово в Москве и кадры машины возле заправки.

Напомним, ранее в оккупированном Донецке побывал российский певец Григорий Лепс. Артист приехал на захваченную российскими войсками территорию, чтобы поздравить оккупантов. Вражеский батальон праздновал "День рождения".