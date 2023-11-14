Парикмахер Ким Кардашьян Крис Эпплтон разводится через полгода после свадьбы

На развод подал Крис, назвав причиной "непримиримые разногласия".

40-летний именитый парикмахер-стилист Крис Эпплтон, среди клиенток которого Ким Кардашьян, Дрю Бэрримор, Дуа Липа и Дженнифер Лопес, спустя всего полгода после регистрации брака разводится со своим 28-летним мужем Лукасом Гейджем. Причиной такого решения пара, подписавшая перед свадьбой брачный договор, указала "непримиримые разногласия", сообщает TMZ.

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По словам источников, расставание было "непростым решением для Криса, но он сделал все возможное, чтобы сохранить брак. Однако ему пришлось сделать тяжелый выбор, чтобы "двигаться дальше".

Бракосочетание пары попало в сериал Hulu "Кардашьяны". В одном из эпизодов можно увидеть, что Ким обслуживала их свадьбу и даже организовала для музыкальной суперзвезды Шанайи Твейн исполнение серенады для пары.

Крис Эпплтон и Лукас Гейдж продержались в браке всего шесть месяцев Фото: Chris Appleton/Instagram

Лукас и Крис поженились в присутствии шести гостей в Little White Chapel в Лас-Вегасе после подачи заявления на получение разрешения на брак в округе Кларк. Это было то же самое место проведения свадьбы, где ранее шли под венец Кортни Кардашьян и Трэвис Баркер, Джо Джонас и Софи Тернер, Брюс Уиллис и Деми Мур, а также Фрэнк Синатра и Миа Фэрроу.

Ким Кардашьян активно помогала Крису в организации свадьбы

Двумя другими гостями были двое детей Эпплтона – 19-летний сын Билли и 17-летняя дочь Китти-Блю, которых ему родила владелица салона Лестера Кэти Катон.

Каминг-аут Крис осуществил в 26-летнем возрасте.

Гейдж известен своей ролью Диллона в первом сезоне сериала "Белый лотос", Адама Пратта в четвертом сезоне сериала "Ты" и Тайлера Кларксона в сериале "Эйфория". Он также сыграл Ларса Олмстеда в пятом сезоне черной комедии о похищениях людей "Фарго", действие которой происходит в 2019 году.

Ранее Фокус писал, что Эпплтон и Гейдж обручились в апреле этого года.