Цифровой апокалипсис 12 декабря 2023. Астролог объяснила причину сбоя "Киевстар"

К глобальному сбою в Украине привели три фактора, которые сошлись в одной точке.

12 декабря в Украине произошел масштабный сбой в работе одного из крупнейших операторов мобильной связи Киевстар, а затем подобные проблемы почувствовали на себе и клиенты Монобанка. По словам специалистов, причиной сбоя стала хакерская атака на ядро сети. В свою очередь астрологи объяснили произошедшее, исходя из гороскопа Украины и положения планет. Так, известный украиснкий астролог Эрика Роялс в эксклюзивном комментарии Фокусу назвала три причины, которые привели к проблемам со связью.

По ее словам, чтобы определенное событие проигралось, нужно минимум три фактора, которые сложились как раз в этот день, спровоцировав глобальный сбой в работе мобильной сети.

Первый фактор – транзит планет по отношению к натальной карте в гороскопе Украины.

"Если построить транзитную карту, то четко видно, что ретроградный Уран, а Уран – это планета, которая отвечает за новые технологии, электричество, связь, за беспроводные подключения, то вошел в третий дом гороскопа Украины. О чем это говорит? Третий дом в любом гороскопе (страны или человека) отвечает за связь, коммуникацию, за все средства, с помощью которых мы общаемся, за соцсети и за интернет-пространство, в том числе. То есть мы уже имеем мощный фактор для того, чтобы что-то произошло, какой-то мощный сбой в плане онлайн-сферы: онлайн-платежи, сотовая связь, коммуникации и так далее", – объяснила Эрика.

Второй фактор – транзитный Меркурий сейчас находится в соединении с Ураном, а последний – натальной карте гороскопа Украины. Получаем своего рода комбо.

Третья причина – Меркурий, который с декабря пребывает в стационарном положении, в результате чего его скорость его максимально снижена, и он готовится войти в фазу ретроградности.

"То есть три пункта сошлись, чтобы мы имели события, которые выражаются в сбоях, связанных с онлайн-процессами, связью, коммуникациями и всему, что к этому относится", – подытожила астролог.

Она добавила, что Меркурий сейчас находится в аспекте с Черной Луной, Лилит:

"Что это значит? Это про обман, мошенничество. Напрашивается вывод о причине происходящего. Таковой может быть и хакерская атака, и мошенничество, и какие-то нечестные действия. То есть, это кому-то выгодно, это не просто так. Кому и с чьей стороны – определенно сказать сложно. Но то, что это человеческих рук дело, а не ошибка, то это стопроцентно просматривается".

Ранее Фокус писал, что астролог объяснила, почему сбои в системе связи и работы банка не были случайностью.