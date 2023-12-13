Топ 8 напитков, которые помогут быстро уснуть и лучше выспаться

Уровень стресса, куча обязанностей и быстрый ритм жизни часто мешают спокойно уснуть по ночам. Напитки, которые помогают расслабиться, — отличный способ сигнализировать организму, что пора спать.

После долгого и утомительного дня все, чего хочется – это уснуть в теплой постели. Считается, что среднестатистический взрослый человек должен спать 7-8 часов каждый день. Фактически, исследование, опубликованное в Журнале клинической медицины сна, указывает на тот факт, что недостаточный сон может привести к таким заболеваниям, как депрессия, диабет и болезни сердца. Если у вас проблемы со сном, возможно, стоит попробовать напитки, которые помогут вам лучше спать. Об этом пишет Health Shots.

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Фото: Freepik

Когда дело доходит до улучшения сна, часто рекомендуют пить теплые напитки, поскольку они помогают организму расслабиться. Некоторые травяные чаи, например, ромашковый, известны своими успокаивающими свойствами, которые способствуют расслаблению перед сном, говорит диетолог Гарима Гоял.

Для оптимальной гигиены сна рекомендуется прекратить употребление большинства жидкостей, даже напитков, вызывающих сон, примерно за час до сна. Это дает организму достаточно времени для обработки и выведения жидкости, уменьшая вероятность пробуждения из-за необходимости сходить в туалет.

Потребление большого количества жидкости перед сном может привести к нарушениям сна из-за постоянных пробуждений для похода в туалет ночью. Это особенно актуально для напитков с мочегонным эффектом, таких как напитки с кофеином или алкогольные напитки. "Организм естественным образом вырабатывает меньше мочи ночью, что способствует непрерывному сну. Однако употребление жидкости перед сном может помешать этому процессу", — отмечает Гоял.

Очень важно пить правильный напиток. Гарима Гоял перечисляет все, что полезно для спокойного сна.

Ромашковый чай

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Ромашка – трава с легкими седативными свойствами. Употребление ромашкового чая перед сном поможет расслабить мышцы, снять стресс и улучшить сон. Он также содержит антиоксидант апигенин, который имеет успокаивающий эффект.

Чай из корня валерианы

Корень валерианы веками использовался как естественное средство от различных недугов, включая нарушения сна. Он может повысить уровень нейромедиатора ГАМК в мозге, способствуя расслаблению и улучшению качества сна.

Теплое молоко

Теплое молоко — классический напиток перед сном. Оно содержит триптофан, аминокислоту, которая может превращаться в серотонин и мелатонин, играющие решающую роль в регуляции сна. Употребление теплого молока перед сном, может иметь ряд преимуществ для улучшения качества сна.

Мятный чай

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Мятный чай, не содержащий кофеина, может помочь расслабить мышцы желудочно-кишечного тракта, потенциально уменьшая дискомфорт и способствуя более спокойному сну.

Зеленый чай без кофеина

Зеленый чай содержит теанин, аминокислоту, оказывающую успокаивающее действие на нервную систему. Но не забывайте выбирать чай без кофеина, чтобы избежать его стимулирующего эффекта.

Чай с мелиссой

Мелисса относится к семейству мятных и, как полагают, обладает легким седативным действием. Употребление чая с мелиссой перед сном может помочь успокоить разум и улучшить качество сна.

Золотое молоко

Фото: Freepik

Золотое молоко получается из-за добавления куркумы, которая содержит куркумин, известный своими противовоспалительными и антиоксидантными свойствами. Этот теплый напиток может помочь уменьшить воспаление и улучшить общее самочувствие, способствуя улучшению сна.

Теплая вода с лимоном

Простая теплая вода с лимоном — увлажняющий и освежающий вариант напитка перед сном. Хотя в нем нет конкретных соединений, способствующих сну, поддержание гидратации важно для общего состояния здоровья и может способствовать более комфортному состоянию и легкому засыпанию.

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Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если у вас есть проблемы, обратитесь к специалисту.