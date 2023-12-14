Волшебные ароматы Рождества 2024: зимний чай со вкусом праздника (фото)

По утверждению чайных сомелье, в декабре чаи по-особому волшебны — сказывается сладкое предвкушение праздника.

Насыщенный ароматами разнообразных трав, цитрусовых и пряностей, чай вполне может достойно завершить вашу рождественскую трапезу 25 декабря. Какой чай лучше и с какими вкусняшками этот старинный напиток будет сочетаться удачнее всего, помогли разобраться чайные сомелье из итальянского Vogue.

Итак, чтобы ваш декабрь стал еще вкуснее, а ощущение праздника насытило все вокруг, обратите внимание на следующие советы специалистов. Прежде всего, чай не только позволит вам насладиться уютом зимнего вечера у камина и украшенной елки, но и поможет сделать близким, друзьям, коллегам оригинальный подарок, который, кстати, можно дополнить упаковкой ароматного рождественского печенья.

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Но прежде всего не поскупитесь на хороший заварочный чайник, позволяющий откалибровать нужную температуру, что,s отдельные чайные листья могли раскрыть свои природные ароматы и цвета, которых вы подчас даже не ожидаете. Вместе с тем сомелье предупреждают, что в декабре чаи по-особому волшебны — сказывается сладкое предвкушение праздника.

А вот традиционную рождественскую атмосферу во время чаепития вам помогут создать вкусные смаколики — имбирное печенье, панеттоне, штоллен, брауни, пудинг и другие классические десерты. А еще — деликатесы, которые со стола запросто могут перекочевать в вашу заварку: цитрусовые, яблоки, имбирь, корица, кардамон, гвоздика и т. д.

Адвент-календари с чаем

Сейчас эта форма пошагового приближения любимого праздника достаточно популярна у многих производителей — от косметики до шоколада. Не отстают и чайные компании, которые на каждый день в преддверии Рождества предлагают различные чаи — от так называемых чистых предложений, таких как матча (пропаренного зеленого чая), до ароматизированных смесей. Поэтому чайный гурман обязательно найдет для себя в таком календаре новые оттенки вкуса и цвета, а, может быть, и то, что он искал целый год.

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Рождественский чай со вкусом сдобного печенья

Тем, кто предпочитает нежные вкусы с характерными пьянящими пряными и цитрусовыми ароматами, такими как корица и апельсин, кардамон и гвоздика, сушеные яблоки или другие фрукты, чайные сомелье Vogue предлагают попробовать смесь черной, зеленого и белого чаев с ванилью. А рядом — маслянистое песочное или шотландское рассыпчатое печенье, которое тает во рту. Уверены, одной чашкой не обойдетесь!

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Черный чай к имбирному печенью

Для пряного печенья, такого как типичные шведские сладости с имбирем и корицей, специалисты рекомендуют заварить горячий настой черного чая, например китайского Хун Ча из округа Цимэнь провинции Аньхой, насыщенного, но с мягкими нотками и без терпкости, чтобы сбалансировать остроту специй.

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Зеленый чай к шоколаду

Если шоколад — ваше все, то обратите внимание на японский чай с приятной ореховой ноткой, напоминающий лесной орех с добавлением интригующей растительной нотки. Например, слегка поджаренный органический зеленый чай кукича. Поскольку этот чай в основном состоит из веточек чайного растения, он практически не содержит кофеина и поэтому его можно пить в любое время суток.

Фото: pixabay.com

Рождественский чайный коктейль для пикантных канапе

Такой чай хорош в компании друзей, пришедших к вам на коктейльную вечеринку. Это может быть напиток из черного чая с индийскими специями, например масала. Сомелье говорят, что его даже можно оставить настаиваться на пару часов в водке или роме, а также смешать с тоником. Получится вкусный коктейль, идеально подходящий к канапе с копченым лососем или кростини (маленькие кусочки поджаренного хлеба) со сметанным муссом из жареной тыквы и щепоткой корицы.

Фото: pixabay.com

Рождественский чай для панеттоне и штоллена

Для главной трапезы Рождества, которая обычно заканчивается типичными десертами из дрожжевого теста, такими как панеттоне, штоллен или пандоро, сомелье рекомендуют черный чай с шоколадными нотками или классический Эрл Грей — черный чай с бергамотом. Он хорошо очищает полость рта от маслянистости любимого рождественского десерта и сочетается с цитрусовыми нотками мягких цукатов, которых чем больше в десерте, тем он вкуснее.

Фото: pixabay.com

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